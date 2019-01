Bielefeld (WB/cm). Ein verheerender Brand sorgte am späten Dienstagabend für Großalarm bei der Feuerwehr. Eine Halle auf dem Betriebshof der BVO an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße war in Brand geraten. Das Feuer breitete sich rasant aus. Verletzt wurde niemand, der Schaden geht in die Million.

Großbrand im Bielefelder BVO-Busdepot Fotostrecke

Foto: Christian Müller

Wie Hans-Hermann Zöllner vom Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Bielefeld berichtete, wurden die Mitarbeiter in der Leitstelle auf den Brand an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße aufmerksam. »Um 23.21 Uhr lösten die Kräfte den Alarm aus, da sie durch das Fenster der Leitstelle am Stadtholz des unweit entfernten Betriebshofes Feuerschein sahen.« Sofort machten sich die Brandbekämpfer auf den Weg zur nur wenige hundert Meter entfernten Einsatzstelle.

»Der linke Teil der Bushalle stand bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich rasend auf die gesamte Halle aus und wir forderten weitere Kräfte nach.« Mit drei Drehleitern und etwa 120 Brandbekämpfern war die Feuerwehr bis etwa 2 Uhr im Einsatz. Durch eine Riegelstellung konnte ein Übergreifen auf den rechten Gebäudeteil, ein Verwaltungsgebäude, verhindert werden. Ein Bus mit leichteren Brandbeschädigungen am Heck konnte von der Halle entfernt werden, zwei vor der Halle abgestellte Busse brannten vollständig aus.

Halle stürzt ein

Die Halle, in der sich Fahrzeuge und ein Werkstattbereich befanden haben soll, stürzte in Folge des Brandes komplett ein. Durch die hohe Brandlast entstand eine enorme Hitze, wodurch Löschmaßnahmen der Feuerwehrkräfte nur von außen erfolgten. »Die gute Nachricht ist, dass keine Menschen bei dem Großbrand zu Schaden gekommen sind. Aufgrund der starken Rauchentwicklung warnten wir die Bevölkerung über das Radio und die Warnapp Nina. Zudem waren zwei Messfahrzeuge im Einsatz, um Gifte in den Rauchgasen ausfindig zu machen.«, sagte Zöllner. Ergebnisse standen noch aus.

Warum sich das Feuer so rasch ausbreiten konnte, war in der Nacht unklar. Fragen zu einer automatischen Brandmeldeanlage konnten nicht beantwortet werden, ebenso die Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, konnte aber aufgrund der Hitze das Gebäude noch nicht betreten. Freiwillige Feuerwehrkräfte besetzten in der Nacht die Hauptwache am Stadtholz, um den Grundschutz für die Stadt sicherzustellen. Ob es am Mittwoch zu Busausfällen auf den Linien der BVO kommt und Busse an anderen Betriebshöfen gewartet werden können, war ebenfalls noch unklar.

Laut einer BVO-Sprecherin kommt es trotz des Brandes am Mittwoch nicht zu Busausfällen. Unter folgender Infonummer kann man die BVO erreichen: 01806-607085.