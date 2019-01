Bielefeld (WB/cm/hz). Ein verheerender Brand sorgte am späten Dienstagabend für Großalarm bei der Feuerwehr. Eine Halle auf dem Betriebshof der bahneigenen Gesellschaft Busverkehr Ostwestfalen (BVO) an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße stand in Flammen. Das Feuer mit Explosionen von zerplatzenden Fahrzeugreifen und Tanks breitete sich rasant aus.

Verletzt wurde niemand, der Schaden geht nach einer ersten Einschätzung von Polizei und Feuerwehr in die Millionen. Unterdessen gibt die BVO Entwarnung: Der Großbrand hat keine Auswirkungen auf den Busverkehr.

Großbrand im Bielefelder BVO-Busdepot Fotostrecke

Foto: Christian Müller

Wie Feuerwehrsprecher Hans-Hermann Zöllner berichtete, wurden die Mitarbeiter in der Leitstelle der Hauptfeuerwache am Stadtholz auf den etwa 500 Meter entfernten Brand an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße aufmerksam. »Um 23.21 Uhr lösten die Kräfte den Alarm aus, da sie durch das Fenster der Leitstelle Feuerschein auf dem BVO-Betriebshof sahen.« Zeitgleich seien Notrufe von Zeugen eingegangen. Nur eineinhalb Minuten später waren die ersten Brandbekämpfer an der Einsatzstelle. Polizisten riegelten anschließend zwischen Wiesenbad und Seidenstickerhalle den Brandort großräumig ab.

»Der linke Teil der Bushalle stand bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich rasend auf das gesamte Gebäude aus und wir forderten weitere Kräfte nach«, sagte der Feuerwehrsprecher. Mit zahlreichen Fahrzeugen, darunter drei Drehleitern, waren etwa 120 Kräfte von Berufs- und Freiwilligen Wehren aus Bielefeld im Löscheinsatz. Durch eine sogenannte Riegelstellung wurde ein Übergreifen auf den rechten Gebäudeteil, ein Verwaltungsgebäude, verhindert. Ein Bus mit leichteren Brandbeschädigungen am Heck konnte von der Halle entfernt werden, zwei vor der Halle abgestellte Busse brannten vollständig aus.

Halle stürzt ein

Das Gebäude stürzte beim Feuer komplett ein. Insgesamt drei Busse, drei Kleintransporter (Mercedes Vito) und die BVO-Werkstatt wurden nach ersten Feuerwehr-Angaben komplett zerstört. Wegen der enormen Hitze der meterhoch lodernden Flammen erfolgten die Löschmaßnahmen der Feuerwehrkräfte nur von außen. Über der Brandstelle stand zeitweise eine riesige Rauchwolke, die in Richtung Osten abzog. »Die gute Nachricht ist, dass keine Menschen bei dem Großbrand zu Schaden gekommen sind. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung um kurz nach Mitternacht über das Radio und die Handy-Katastrophenschutzapp Nina vor Rauchgasen gewarnt. Zudem waren ABC-Erkunder mit zwei Messfahrzeugen im Einsatz, um die Rauchgase zu untersuchen«, sagte Feuerwehrsprecher Zöllner. Gut eineinhalb Stunden später gab es um 1.52 Uhr schließlich Entwarnung.

Warum sich das Feuer so rasch ausbreiten konnte, war in der Nacht unklar. Die Löscharbeiten waren gegen 3 Uhr beendet, hieß es von der Feuerwehr. Eine achtköpfige Brandwache von der Löschabteilung Großdornberg übernahm den Einsatzort und musste mehrfach wieder aufflackernde Glutnester bekämpfen. Gegen 4.40 Uhr übergaben die Feuerwehrleute die Brandstelle an die Kripo. Die Polizisten beschlagnahmten vorerst für die weiteren Ermittlungen nach der Ursache für das verheerende Feuer die Brandstelle.

Laut einer BVO-Sprecherin kommt es trotz des Brandes am Mittwoch nicht zu Busausfällen. Unter folgender Infonummer kann man die BVO erreichen: 01806-607085.