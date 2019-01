Die Luisenschule an der Paulusstraße platzt aus allen Nähten. Auch der Zweit-Standort an der Josefstraße in der früheren Lutherschule reicht nicht, um den Platzbedarf zu decken.

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). In einem Brief an Schulpolitiker und Verwaltung weist Sven Pachur, Chef der Luisenschule , darauf hin, dass in seiner Schule nächstes Jahr sechs Klassen ohne adäquaten Klassenraum dastehen werden.

Er mahnt die zugesagte Erweiterung seiner Schule an. »Wir benötigen dringend mehr Platz«, sagt auch Andrea Prochnau, Leiterin der Bosse-Realschule. Der genehmigte Container, in dem eine zusätzlich aufgenommene Klasse untergebracht werden soll, wird dort erst mit einem Jahr Verspätung im Sommer aufgestellt.

Georgia Schönemann, Leiterin des städtischen Amtes für Schule, verweist im Fall der Luisenschule auf die anstehende gesamtstädtische Schulentwicklungsplanung. »Im Bereich der Sekundarstufe I sind im laufenden Schuljahr drei Schulen neu an den Start gegangen«, sagt sie. Es müsse auch das kommende Anmeldeverhalten abgewartet werden. Weil die Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten eine entsprechende Anfrage gestellt habe, werde die Verwaltung in der Schulausschuss-Sitzung am Dienstag Stellung beziehen.

Pachur verweist in seinem Schreiben darauf, dass die Luisenschule (aktuell 806 Schüler) in den vergangenen Jahren mit jeweils rund 190 Anmeldungen die höchsten Anmeldezahlen aller weiterführenden Schulen in Bielefeld zu verzeichnen gehabt habe. Die Aufnahmekapazität betrage aber eigentlich nur 108 Kinder. Auf Wunsch der Stadt habe seine Schule bereits viermal Mehrklassen gebildet.

Neben sechs Klassenräumen ab 2020 fehlen ein bis zwei Musikräume

»Im Sommer entlassen wir den letzten dreizügigen Jahrgang und werden in Jahrgang 5 mindestens vier, wenn nicht sogar wieder fünf Klassen bilden müssen.« Auch die Übernahme des Gebäudes der früheren Lutherschule an der Josefstraße habe nur »ganz kurzfristig« zu einer Entspannung geführt. Seine Schule sei mittlerweile in eine »reale Fünfzügigkeit« gerückt.

Neben sechs Klassenräumen ab 2020 fehlten ein bis zwei Musikräume, müsse die Mensa-Kapazität erhöht werden. Außerdem mangele es an Differenzierungsräumen für das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung, an einem Lehrerarbeitszimmer und Besprechungsräumen. Planungsaufträge für die Kostenermittlung seien erteilt. Für die Umsetzung bedürfe es aber »gemeinsamer Anstrengungen und politischer Unterstützung«.

Auch Pachurs Kollegin Andrea Prochnau von der Bosseschule wartet dringend auf bauliche Veränderung. An ihrer Schule (430 Kinder) fehlen ebenfalls Besprechungs- und Gruppenräume. Eine zusätzlich aufgenommene Klasse wird aktuell im Musikraum unterrichtet. Der für die Herbstferien 2018 zugesagte Container wird aber erst zum neuen Schuljahr zur Verfügung stehen.

Zuerst gab es Probleme mit der Baugenehmigung, dann sollte ein früherer Flüchtlingscontainer aufgestellt werden, der sich aber als zu nie­drig erwies. Die vorgeschriebene europaweite Ausschreibung für eine Neu-Anmietung eines Containers sorgte für zusätzliche Verzögerungen. Dafür hat der städtische Immobilienservicebetrieb (ISB) aber schon mal die Mietzeit von den vorgesehenen sechs auf fünf Jahre gekürzt.