So wie auf dem Modell soll das Original des Bielefelder Wasserturms in einigen Jahren wieder aussehen. Das haben sich Dr. Anja-Christina Padberg und Thorsten Hojas vom Vorstand der Marcant AG als neue Eigentümerin vorgenommen. Foto: Oliver Schwabe

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Neben dem Ringlokschuppen hat der alte Wasserturm ab 1906 Dampflokomotiven mit Wasser versorgt, mit dem Ende der Dampf-Ära aber seine Funktion verloren. Das IT-Unternehmen Marcant will das historische Bauwerk vor dem weiteren Verfall retten und daraus ein Bielefelder Wahrzeichen machen.

Vielen Eisenbahnfreunden aus der ganzen Welt ist der seit den 1960er Jahren neben den Gleisen verrottende Turm bekannt: Das Modellunternehmen Faller hat ihn als Vorlage für seinen Wasserturm-Bastelsatz genommen. Und so wie er auf unzähligen Modelleisenbahnanlagen steht, soll er auch in der Wirklichkeit bald wieder aussehen, sagen Dr. Anja-Christina Padberg und Thorsten Hojas von der Marcant AG. Gemeinsam mit ihrem Partner Marc-Henrik Delker vom Vorstand des Unternehmens haben sie den Wasserturm, der quasi im Hinterhof ihrer Firma an der Herforder Straße steht, gekauft.

Vor rund fünf Jahren haben die Eigentümer ihren Unternehmenssitz dorthin verlegt, haben dafür das alte Industriegebäude der einstigen Wäschefabrik Hemmels­kamp & Bartling saniert und die historische Anmutung mit modernem Design verbunden. »Wir mögen diesen Kontrast, als modernes, innovatives Unternehmen Altes zu erhalten«, sagt Thorsten Hojas dem WESTFALEN-BLATT. Den Wasserturm haben Mitarbeiter und Besucher der Marcant AG seit dem Umzug immer im Blick. »Der steht da und gammelt«, sagt Hojas. Seitdem habe man versucht, den Turm von einer privaten Eigentümergemeinschaft zu kaufen – am Ende mit Erfolg.

Teile der Fassade sind abgebröckelt

Der rund 20 Meter hohe Wasserturm mit einem Durchmesser von etwa sechs Metern ist denkmalgeschützt und ein Beispiel dafür, dass vor gut hundert Jahren auch rein funktionale Bauwerke mit einem hohen architektonischen Anspruch gestaltet wurden. Auf einem Sockelgeschoss aus Naturstein wurde der Turm aus Backstein errichtet, verziert mit Putzelementen. Das obere Geschoss besteht aus einem kugelförmigen Metallbehälter, in dem 100 Kubikmeter Wasser erhitzt wurden, um es für die Betankung von Lokomotiven bereitzuhalten.

Teile der Fassade sind abgebröckelt, die ursprüngliche Spitze auf der Kugel fehlt ebenso wie das obere Ende des Schornsteins. Fensterelemente sind entfernt worden, die dafür vorgesehenen Öffnungen teilweise zugemauert. Metallelemente im Inneren wie die Treppe und die Tragekon­struktion der Kugel sind verrottet.

Bis auf das Mauerwerk werde wenig übrig bleiben, aber alles soll – in Abstimmung mit der Denkmalbehörde – nach den ursprünglichen Plänen wieder aufgebaut werden, sagt Thorsten Hojas.

Auf bis zu eine Million Euro schätzen die Vorstände die Investitionssumme

Mit einer Ausnahme: Aus der Kugel als Wasserbehälter wird eine Kuppel, damit das oberste Geschoss als Raum nutzbar gemacht wird. Und in die Kuppel, die von außen wie der bisher sichtbare Teil der Kugel aussehen wird, sollen Fenster eingesetzt werden. Neben den Turm wollen die neuen Eigentümer ein modernes eingeschossiges Gebäude als neuen Zugangsbereich zum Wasserturm setzen.

Nach der Sanierung soll der Wasserturm wie ein »Signal für die Einfahrt nach Bielefeld« sein, soll dafür auf besondere Weise beleuchtet werden, schwärmt Hojas. Zugreisende sollen die Stadt Bielefeld mit diesem Turm verbinden.

Auf bis zu eine Million Euro schätzen die Vorstände die Investitionssumme. Das Gebäude soll zunächst ein halbes Jahr lang verhüllt werden, damit es trocknen kann, bevor die auf drei bis fünf Jahre geschätzten Bauarbeiten beginnen können. Baustart werde wohl nicht vor 2020 sein, vermuten die Eigentümer. Am Ende des Umbaus soll ein Firmengebäude stehen, das auf vier Etagen Platz bietet für Konferenzen und Veranstaltungen, mit einem »tollen Blick bis in den Teutoburger Wald« – wie Dr. Anja-Christina Padberg schwärmt. Man könne sicherlich gewinnbringender investieren, räumen die Vorstandsmitglieder ein. »Aber«, sagt Thorsten Hojas, »wir bekommen für das Geld ja auch etwas Schönes.«