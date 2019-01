Bielefeld (WB/sb). Die alte Radstation am Hauptbahnhof mit 340 Stellplätzen ist in Kürze Geschichte und wird am 4. Februar abgerissen. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) fordert unter anderem, dass das neue Fahrradparkhaus eine Kapazität von mindestens 1400 Stellplätzen bekommt. Die Vorschläge überreichte der VCD am Mittwoch an Barbara Choryan, Nahmobilitätsbeauftragte im Amt für Verkehr.