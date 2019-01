Flammenmeer an der Wilhelm-Bertelsmannstraße: Das Feuer zerstörte unter anderem fünf Linien- und drei Kleinbusse. Foto: Christian Müller

Von Christian Müller, Jens Heinze und Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Das verheerende Feuer in dem Depot der Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO) an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße hat nach Polizeiangaben einen Schaden von schätzungsweise 1,5 Millionen Euro verursacht. Die Kripo untersucht mit Hilfe eines Sachverständigen die Brandursache.

Es wurde niemand verletzt. Die Flammen zerstörten die Bushalle inklusive der Werkstatt, der Waschanlagee und des Meisterbüros. Zudem entstand an fünf Linienbussen und drei Kleinbussen Totalschaden.

Zu einem möglichen Neuaufbau der komplett zerstörten Bushalle wollte die Deutsche Bahn, zu der die BVO GmbH gehört, gestern noch nichts sagen. »Dazu werden wir uns erst in den nächsten Tagen oder Wochen äußern«, sagte Deutsche-Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann. Auch die von der Polizei genannte Schadenshöhe wollte das Unternehmen nicht kommentieren. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen geht das Unternehmen nach einer ersten Analyse aber von einer höheren Schadenssumme aus.

Mitarbeiter der Hauptfeuerwache wurden auf den Brand aufmerksam

Die etwa 50 Meter hohe Rauchsäule war am späten Dienstagabend aus weiter Entfernung zu sehen. Mitarbeiter der Leitstelle der Hauptfeuerwache am Stadtholz wurden auf den etwa 500 Meter entfernten Brand an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße aufmerksam. »Um 23.21 Uhr lösten die Kräfte den Alarm aus, da sie durch das Fenster der Leitstelle Feuerschein auf dem BVO-Betriebshof sahen«, berichtet Feuerwehrsprecher Hans-Hermann Zöllner. Zeitgleich seien Notrufe von Zeugen eingegangen.

Nur eineinhalb Minuten später waren die ersten Wehrleute an der Einsatzstelle. »Der linke Teil der Bushalle stand bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich rasend auf das gesamte Gebäude aus. Wir forderten weitere Kräfte nach«, sagt Zöllner. Es knallte mehrfach, denn Fahrzeugreifen waren zerplatzt.

Brandort zwischen Wiesenbad und Seidenstickerhalle abgeriegelt

Polizisten riegelten anschließend den Brandort zwischen Wiesenbad und Seidenstickerhalle großräumig ab. »Die gute Nachricht ist, dass keine Menschen bei dem Großbrand zu Schaden gekommen sind«, sagt Zöllner. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung um kurz nach Mitternacht über Radio Bielefeld und die Handy-Katastrophenschutzapp Nina vor Rauchgasen gewarnt worden. Anwohner sollten in der Nacht zunächst Fenster und Türen geschlossen halten. Die Warnung wurde später wieder aufgehoben. »ABC-Erkunder waren mit zwei Messfahrzeugen im Einsatz, um die Rauchgase zu untersuchen«, sagte Feuerwehrsprecher Zöllner.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen, darunter drei Drehleitern, und etwa 120 Einsatzkräften der Berufswehr (Hauptwache und Wache West) und sieben Freiwilligen Löschabteilungen vor Ort. Durch eine sogenannte Riegelstellung wurde ein Übergreifen auf den rechten Teil des Gebäudekomplexes, dem Verwaltungsgebäude, verhindert. Dort gab es nur Verrauchungen. Ein Bus mit leichteren Brandbeschädigungen am Heck wurde von der Halle entfernt, zwei vor der Halle abgestellte Busse brannten vollständig aus.

Aufgrund der Hitze und der Einsturzgefahr löschte die Feuerwehr ausschließlich von außen. Das Gebäude stürzte schließlich komplett ein. Über der Brandstelle stand zeitweise eine riesige Rauchwolke, die in Richtung Osten abzog. Um 1.52 Uhr gab es schließlich Entwarnung.

Um 3 Uhr beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten. Eine achtköpfige Brandwache der Löschabteilung Großdornberg übernahm den Einsatzort und musste mehrfach wieder aufflackernde Glutnester bekämpfen.

Polizei ermittelt

Großbrand im Bielefelder BVO-Busdepot Fotostrecke

Foto: Christian Müller

Gegen 4.40 Uhr übergaben die Feuerwehrleute die Brandstelle an die Kripo. Die Polizisten beschlagnahmten vorerst für die weiteren Ermittlungen die Brandstelle. Bereits am Vormittag erfolgten aber noch Nachlöscharbeiten der Feuerwehr. Zudem bat die Kripo um Amtshilfe der Feuerwehr. Diese setzte eine »Drohneneinheit« ein, um Luftbilder vom Brandort zu machen.

Das städtische Bauamt untersuchte die Statik des Gebäudes. Sicherheitshalber wurde ein angrenzender Fuß- und Radweg, Teil der Freizeitroute »Grünes Band«, zwischen der Wilhelm-Bertelsmann-Straße und der dortigen Kleingartenanlage gesperrt.

Die BVO bedankte sich gestern bei den Einsatzkräften »für ihren schnellen und professionellen Einsatz«. Der Großbrand hatte nach Angaben der BVO gestern keine Auswirkungen auf den Busverkehr. »Der Busverkehr konnte heute zu Betriebsbeginn regulär aufgenommen werden«, sagt Deutsche-Bahn-Sprecher Pohlmann. Bei möglichen Wartungen von Bussen würden vorerst die Betriebshöfe in Paderborn und Herford genutzt. Während einer Übergangsphase könnten dort auch Busse abgestellt werden. Die Abstellfläche in Bielefeld sei aber von dem Brand nicht beschädigt werden, sagt Pohlmann.

Die BVO GmbH betreibt nach eigenen Angaben Buslinien im Regional- und Stadtverkehr im Gebiet des Teuto-OWL sowie der Verkehrsgemeinschaft Paderborn-Höxter. Die BVO beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter – davon 370 in Bielefeld. Die Zahl der Busse liegt bei mehr als 300 – davon 30 in Bielefeld.