Von Oliver Horst

Bielefeld (WB). Der guten wirtschaftlichen Gesamtlage zum Trotz ist die Zahl der überschuldeten Menschen bundesweit und auch in OWL 2018 das fünfte Jahr in Folge gestiegen – auf neue Höchststände. Jeder zehnte Erwachsene steckt demnach finanziell in der Klemme. Betroffen sind immer mehr Ältere, aber weniger Jüngere.

Als einen Grund für die weitere Zunahme der Überschuldung führt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform auch die steigenden Mieten an. »Gerade auch dieser Aspekt trifft ältere Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben, selbst wenn diese immer teurer werden«, sagt Udo Roggenbuck, Leiter des Creditreform-Büros in Bielefeld. Galt bundesweit vor fünf Jahren nicht einmal jeder hundertste Senior als überschuldet, so ist es inzwischen jeder 50.

Derweil hat sich die Situation bei der früheren Problemgruppe der jungen Menschen unter 30 deutlich verbessert. Hier ist der Anteil der Überschuldeten binnen fünf Jahren von 15,7 auf 13,5 Prozent gesunken. Handykosten, früher eine große Schuldenfalle, haben in Flatrate-Zeiten deutlich an Bedeutung verloren.

Zahl der »harten Fälle« gesunken

Bundesweit gelten 6,93 Millionen Erwachsene als überschuldet. Unter dem Strich ist die Zahl damit gegenüber dem Vorjahr noch um 19.000 gestiegen. Die Überschuldungsquote bleibt aber unverändert bei 10,04 Prozent. Das geht aus dem jährlichen Schuldneratlas der Creditreform hervor.

Erstmals seit 2006 ist der Anstieg aber allein auf mehr Fälle mit geringer Überschuldungsintensität zurückzuführen. Damit sind Personen gemeint, bei denen nachhaltige Zahlungsstörungen auftreten. Das bedeutet konkret mindestens zwei vergebliche Mahnungen mehrerer Gläubiger. Die Zahl dieser Fälle nahm 2018 um 106.000 auf 2,797 Millionen zu.

Derweil sind weniger Menschen von intensiver Überschuldung mit Insolvenz oder weiteren juristischen Maßnahmen betroffen. Die Zahl dieser »harten Fälle« ist binnen Jahresfrist um 87.000 auf 4,135 Millionen gesunken. »Das liegt auch daran, dass mehr alte Insolvenzfälle nach sechsjähriger Wohlverhaltensphase aus der Statistik gelöscht werden als neue hinzukommen«, sagt Roggenbuck.

Frauen geringer verschuldet

»Bei den Menschen mit geringer Überschuldungsintensität kann, muss es aber nicht zu dauerhaften Schuldenproblemen kommen. Neben der persönlichen Situation hängt vieles auch von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab«, sagt sein Gütersloher Kollege Dirk Schott. »Gerade bei kleineren Beträgen gibt es natürlich bessere Chancen, der Schuldenfalle zu entkommen.« Betroffene sollten sich dazu Hilfe bei Beratungsstellen holen, empfiehlt der Experte.

Zur Entwicklung passt, dass die durchschnittlichen Schuldensummen seit Jahren sinken. Bei überschuldeten Männern sind es im Schnitt 34.300 Euro, bei Frauen 25.100 Euro. Roggenbuck: »Beide Werte sind binnen zehn Jahren um rund 6000 Euro gesunken.« Der Anteil der Frauen unter den überschuldeten Personen ist zeitgleich von 32 auf 39 Prozent gestiegen. Schott: »Es trifft vermehrt auch Alleinerziehende.«

Zahlen für OWL

In OWL ist die Zahl der überschuldeten Menschen um 1424 auf 168.143 gestiegen. Die Quote liegt mit 9,94 (Vorjahr: 9,83) das sechste Jahr in Folge unter dem Bundesschnitt, aber auf dem höchsten Niveau seit 2009. Am niedrigsten ist die Quote trotz leichter Zuwächse in den Kreisen Höxter (8,57 Prozent), Gütersloh (8,69) und Paderborn (9,19). Auch in den Kreisen Minden-Lübbecke (10,34) und Herford (10,90) sind die Zahlen gestiegen. Einzig in Bielefeld gibt es geringfügig weniger Betroffene, die Quote stagnierte hier bei 11,35 Prozent. Damit liegt das Oberzentrum noch unter dem Wert für ganz NRW, das mit 11,69 Prozent im Vergleich der 16 Bundesländer nur auf Platz 13 rangiert.