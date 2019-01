Mehr Autos, Krafträder, Lastwagen und Busse als 2017 sind im vergangenen Jahr auf den Bielefelder Straßen unterwegs gewesen: 216.104 Fahrzeuge waren am 31. Dezember 2018 zugelassen, ein Plus von 4207. »Davon haben 2136 Fahrzeuge, primär Pkw, einen Elektroantrieb«, sagt Feldmann, Leiter des Bielefelder Ordnungsamtes. E-mobil waren Ende 2017 noch 1328 Fahrzeuge, hier gibt es also ein deutliches Plus, allerdings, so Feldmann, auf insgesamt niedrigem Niveau. Der Amtsleiter hat am Donnerstag gemeinsam mit Norman Rosenland, Geschäftsbereichsleiter Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Zahlen für das vergangene Jahr vorgestellt.

»Bernd« und »Esther« haben geliefert

Blitzer »Bernd«, der im Sommer drei Monate in Betrieb war und in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit messen kann, lieferte 6037 Bilder von Autofahrern, die zu flott waren, »Esther«, die Station, die nur in eine Fahrtrichtung blitzt, kam von Mitte September bis zum 31.Dezember auf 10.171 Aufnahmen. Die Leihfrist läuft nun ab. Eine Semistation zur mobilen Verkehrsüberwachung, nämlich »Bernd«, ist bereits bestellt und soll im März an die Stadt ausgeliefert werden. Welche zweite Semistation zudem angeschafft wird – Bernd oder Esther – wird noch diskutiert. Allemal, so Feldmann, seien diese beiden Blitzer ein Gewinn für die Sicherheit auf Bielefelds Straßen –»insbesondere bei Nacht«.

Darüber hinaus vermutet Feldmann den heißen Sommer als einen weiteren Grund, warum die Bielefelder etwas strammer auf dem Gaspedal standen. Denn häufiger als im Vorjahr haben auch die 17 stationären Blitzer, die wechselnd mit Kamerasystemen ausgestattet werden, Fotos geliefert: 4580 Mal lösten sie an Milser, Herforder-, Brockhagener- oder Talbrückenstraße aus, die maximale Geschwindigkeit – bei unterschiedlichem Limit – betrug 162 Stundenkilometer. Aber auch im Tunnel des Ostwestfalendammes wurde deutlich mehr geblitzt. An den Fallzahlen, erklärt Rosenland, ließen sich auch die Effekte durch Wetter und Feiertage oder etwa Mehrbelastungen durch Baustellen anderenorts ablesen.

Spitzenreiter mit 227 »Sachen«

Der Spitzenreiter, der gemessen wurde, war allerdings auf der A2 unterwegs: Er wurde am Bielefelder Berg mit 227 »Sachen« erwischt. Überhaupt: die Anlage an der Autobahn hat so viele Bilder wie noch nie geschossen (wir berichteten) und löste 133.245-mal aus. Dadurch wurden 7,32 Millionen Euro in die Stadtkassen gespült. Seit die Anlage installiert wurde, wurden auf der A2 1,87 Millionen Verstöße registriert.

Die hohe Zahl der registrierten Verstöße – trotz mittlerweile bundesweiter Bekanntheit der Blitzanlage – führen Feldmann und Rosenland darauf zurück, dass mittlerweile die Verwarnungen europaweit geltend gemacht werden.

Ziel der Geschwindigkeitsüberwachungen, betont Feldmann, sei nicht die Autofahrer zu drangsalieren: »Wir wollen das Bewusstsein für die Tempobegrenzungen schärfen, weil wir für alle Verkehrsteilnehmer die Sicherheit erhöhen wollen.« Denn mehr Fahrzeuge bedeuteten dichteren Verkehr und damit auch ein größeres Risiko – oft für Radfahrer und Fußgänger.

Gesunken ist erneut die Zahl der Parkverstöße: 186.894 Knöllchen wurden 2018 verteilt, im Vorjahr waren es noch 189.450, in den Jahren davor regelmäßig mehr als 200.000. 3,09 Millionen Euro kamen dadurch 2018 in die Stadtkasse. In der Summe hat Bielefeld durch Buß- und Verwarngelder im vergangenen Jahr 14,9 Millionen Euro eingenommen (2017: 13,42 Millionen).

Fahrräder und Plastikkarten

Ebenfalls Angelegenheit des Ordnungsamtes sind Fundsachen. 2619 Fundanzeigen gab es, an erster Stelle Fahrräder, gefolgt von Geldbörsen, Ausweisen und Handys. »Auffällig ist, dass viele Plastikkarten wie zum Beispiel Krankenkassenkarten abgegeben wurden«, sagt Feldmann. Im vergangenen Jahr war sogar ein Ein-Mann-Zelt dabei. »Manches ist allerdings grenzwertig, da ist man nicht sicher, ob etwas verloren oder entsorgt wurde.« Er rät jedem, der etwas eingebüßt hat, sich erst einige Tagen nach dem Verlust zu melden: »Die Dinge werden ja oft nicht sofort gefunden, und dann muss der Finder ja erst zu uns kommen.« Immerhin 284 Gegenstände wurden 2018 an den Verlierer zurückgegeben, 107 gingen in den Besitz des Finders über.