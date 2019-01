Bielefeld (WB/-md-). Bei Arbeiten an der Brandmeldeanlage der Sparkassenzentrale in Sieker ist am Donnerstagmittag ein Alarm ausgelöst worden. Kurz nach 14 Uhr sei das gesamte Gebäude an der Schweriner Straße in weniger als zehn Minuten geräumt gewesen, berichtet Sparkassen-Sprecher Christoph Kaleschke. In Sieker sind etwa 600 Personen tätig.