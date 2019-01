Von Uta Jostwerner

Für seinen Einstand heute Abend, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Rudolf-Oetker-Halle hat sich der 36-Jährige mit dem 2. Klavierkonzert gleich das Schwierigste herausgepickt, was es in der Konzertliteratur für Klavier zu spielen gibt. Rasante Akkordkasdaden mit irrwitzigen Vorzeichen, arpeggierte Akkorde, gleißend schnelle 32.-Läufe gehen an die Grenzen des technisch Machbaren. »Es gab für mich bei der Einstudierung noch nie so viele verzweifelte Momente, bei denen ich aus dem Fenster springen wollte, wie bei diesem Stück«, scherzt Helmchen.

Die Bewältigung des Klavierparts komme einer Herkulesaufgabe gleich. Doch genau aus dieser wuchtigen Klanglichkeit und rhythmischen Motorik bezieht das Werk seinen Reiz. »Es ist Teil der Energie. Ich sitze unter 100.000 Volt auf der Stuhlkante. Ich hoffe, das überträgt sich in einem Rausch von Rhythmus und Klang. Man kann sich diesem Sog einfach nicht entziehen«, schwärmt Helmchen.

Kontakt zum Bielefelder Orchester entstand eher zufällig

Der Kontakt zum Bielefelder Orchester entstand eher zufällig. Vor zwei Jahren begleitete Helmchen seine Ehefrau, die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker, die hier mit dem philharmonischen Orchester ein Haydn-Konzert für Violoncello spielte. Helmchen begleitete sie und passte in der Zeit auf die gemeinsame, damals dreijährige Tochter auf. »Zwischen Wickeltisch und Klavier bin ich mit Alexander Kalajdzic ins Gespräch gekommen«, erinnert sich der Pianist.

»Ich kannte seine Schostakowitsch-Einspielungen und dachte, den müssen wir nach Bielefeld holen«, erzählt Bielefelds Generalmusikdirektor, der die Konzerte am Freitag und Sonntag dirigieren wird. »Nicht nur seine technische Raffinesse, sondern auch sein Ton waren für mich entscheidend«, sagt Kalajdzic.

»Während mir die Nerven blank liegen, strahlt er Ruhe aus.«

Und Martin Helmchen, der nach den Bielefelder Konzerten sogleich eine Konzertwoche in Boston anschließen wird, freut sich über die Möglichkeit, alle drei Bartok-Klavierkonzerte mit den Bielefelder Philharmonikern aufführen zu können. Zudem lobt er den GMD: »Während mir die Nerven blank liegen, strahlt er Ruhe aus. Ich bin dankbar, dass er für Übersicht sorgt«, sagt der Pianist. Drei Proben, eine mehr als vor Solistenkonzerten üblich, sind bei der Komplexität des Werks immer noch knapp bemessen.

Auch das zweite Werk des Abends, Anton Bruckners 9. Symphonie, ist ebenfalls ein Brocken, zumindest was die Dauer und Besetzung mit acht Hörnern, davon vier Wagner-Tuben, anbelangt. Sowohl Bartók als auch Bruckner weisen in ihren harmonischen Wendungen in die Moderne. »Und sie haben etwas von einer inneren Landschaft, darin liegt der innere Zusammenhang«, unterstreicht Alexander Kalajdzic.

Karten für beide Konzerte sind in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle am Jahnplatz, Telefon 0521/5299640, sowie an der Abend- beziehungsweise Tageskasse erhältlich. 45 Minuten vor Konzertbeginn findet eine Einführung im kleinen Saal der Oetkerhalle statt.