4000 Straßenbaustellen pro Jahr gibt es in Bielefeld – und entsprechend viel Ärger. Foto: Jörn Hannemann

Von Burgit Hörttrich

Unter dem Slogan »Muss ja!« soll über sämtliche Bauaktivitäten darüber aufgeklärt werden, was gemacht wir, warum und wie lange es voraussichtlich dauert. Dies geschehe auch tagesaktuell – gedruckt, hörbar, digital und auf Schildern direkt an der jeweiligen Baustelle.

Pro Jahr gebe es in Bielefeld 4000 Baustellen, sagt Dirk Vahrson, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehr. Insgesamt seien es 40.000 Arbeitstage. Rein statistisch werde alle 300 Meter an einer Straße gearbeitet. Stadt (Straßen), Stadtwerke (Leitungen, Hochbahnsteige, Gleisbau) und Umweltbetrieb (Kanalbau) haben in einem ersten Schritt Bielefelder befragt. Martin Uekmann, Stadtwerke-Geschäftsführer: »Wir hatten rund 800 Teilnehmern gerechnet, zum Schluss waren es sogar 1245.« 82 Prozent von ihnen waren erwerbstätig, 60 Prozent sind regelmäßig mit dem Auto unterwegs zur Arbeit, 23 Prozent mit Bus und Bahn, elf Prozent mit dem Fahrrad, der Rest zu Fuß. Fast alle kritisieren Straßensperrungen und unklare Umleitungen.

»1200 Kilometer langes Straßennetz ist überaltert«

Eine weiter verbesserte Baustellenkommunikation soll, so Vahrson, »Konflikte am besten vor Ort lösen«. Veränderungen sollten tagesaktuell auf der Internetseite www.baustellen-in-bielefeld.de eingestellt werden. Zudem wolle man sich darum bemühen, auch bei Tagesbaustellen auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft einzugehen. Trotzdem sei es wohl nur möglich, allenfalls ein Viertel aller Baustellen, also etwa 1000, online zu stellen. Das Internet-Portal gebe zudem aber auch Hinweise zu Umleitungen, Parkplätzen, Carsharing-Stationen und E-Ladesäulen, dazu – um Alternativen schmackhaft zu machen – zu Radwegen und Bus- und Stadtbahnlinien.

An allen Baustellen, so das Versprechen, soll es Schilder geben, die nach Möglichkeit alle Fragen beantworten zu Grund und Dauer der jeweiligen Maßnahme.

Uekmann und Vahrson betonen, dass es eine baustellenfreie Stadt nicht geben werde. Das 1200 Kilometer lange Straßennetz sei überaltert. Das durchschnittliche Alter der Fahrbahnen liege bei 28 Jahren. Als maximale Nutzungsdauer gelten 40 Jahre. Deshalb müssten pro Jahr eigentlich 30 Straßenkilometer neu gebaut werden; Realität sei aber der Vollausbau von fünf Kilometern: »Alles andere ist Erhalt.« Ziel sei es, Straßenbaustellen so abzuwickeln, dass die Erreichbarkeit wenn auch auf Umwegen überall gewährleistet sei. »Aber störungsfrei geht es wohl nie«, sagt Uekmann.

Auch weil Stadt, Stadtwerke, Umweltbetrieb nicht die einzigen Verantwortlichen für Straßenbaustellen sind. Mit Deutscher Bahn und Straßen NRW spreche man sich zwar ab, eingebunden in die besserte Kommunikationsstrategie sind sie jedoch nicht.