Bielefeld (WB/MiS). Rund 600 Bielefelder Schülerinnen und Schüler sind am Freitag in den Streik getreten und haben vor dem Rathaus für einen echten Klimaschutz und einen schnellen Kohleausstieg demonstriert.

Foto: Oliver Schwabe

Sie schlossen sich der Initiative »Fridays for Future« an, die im Sommer von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg (15) begründet worden war. Das Mädchen demonstriert regelmäßig vor dem Stockholmer Parlament. In Deutschland haben sich an diesem Freitag auch Schüler in 47 anderen Städten an den Protesten beteiligt.

Die Bielefelder Organisatoren Simon Erichsen und Lea Büllesbach planen weitere Demos mindestens bis zu den Osterferien.