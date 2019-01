Der große Teich bei Wächters Mühle in Ummeln: In den 1920er Jahren soll er Ausflugsziel für Wassersportler und zum Bootsfahren gewesen sein. Heute ist er Fischgewässer und liegt an der neuen »Freizeit-Radroute Pillepoppen«. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Wer in Quelle oder Ummeln wohnt und gerne an der frischen Luft unterwegs ist, der kennt die Rad- und Wanderwege entlang der Lutter. Zwei der Strecken, die sich am Verlauf der Lutteraue orientieren, werden bis zum Sommer von der Stadt neu ausgewiesen, um sie ins Bielefelder Marketingkonzept aufzunehmen.

Zunächst geht es um Neuigkeiten für Spaziergänger und Wanderer: Unter dem Namen Ems-Lutter-Weg soll in diesem Frühjahr ein sieben Kilometer langer, naturnaher Pfad vom Brackweder Bahnhof über das Naturbad, die obere Lutteraue mit den Teichen der Friedrich-Wilhelms-Bleiche, den Kupferhammer und die Mühle Niemöller bis zur nahen Bushaltestelle Brockhagener Straße ausgeschildert werden. Das Amt für Verkehr hat hier mit dem Umweltamt kooperiert, um aus zwei älteren Wanderwegen einen neuen zu machen, »der das Beste aus beiden vereint«, erklärt Umweltplaner Stefan Schmidt.

EU-Fördergelder fließen ins Projekt

Die Markierungen der beiden vorherigen Wanderstrecken werden entfernt. Die neue Strecke soll eine Zertifizierung des Deutschen Wanderverbandes als »Qualitätsweg wanderbares Deutschland« erhalten und künftig als einer von drei zertifizierten Wegen im Stadtgebiet für die bundesweite Bewerbung des Bielefelder Freizeitangebotes genutzt werden. Laut Stefan Schmidt fließen auch EU-Fördergelder in das Projekt. Sie dienen der Finanzierung der benötigten Markierungen, erklärenden Hinweisschilder an Start und Ziel sowie der Zielwegweiser, die Auskunft über am Weg gelegene Attraktionen und Orte geben. Eventuell sollen Broschüren und Karten gedruckt werden.

Der neue Ems-Lutter-Wanderweg deckt sich in der Richtung mit Teilen einer neuen Fahrradstrecke, der so genannten »Freizeit-Radroute Pillepoppen«. Der Begriff Pillepoppen (ostwestfälisch für Kaulquappen) steht dabei für die Nähe der Radstrecke zur Natur. Denn auch die Pillepoppen-Tour startet am Brackweder Bahnhof, führt über die Lutteraue bis zur Mühle Niemöller – nicht immer auf den genannten Fußwegen, aber »immer in einer Entfernung von nur null bis 250 Metern zur Lutter«, betont Stefan Schmidt.

Naturkundemuseum ist das Ziel

Im Gegensatz zur geschilderten Ems-Lutter-Wanderung endet die Pillepoppen-Tour jedoch nicht schon nach sieben Kilometern an der Mühle Niemöller beziehungsweise der Brockhagener Straße, sondern führt noch 32 Kilometer weiter. Die Strecke verläuft konsequent nah an der Lutter – über den großen Teich bei Wächters Mühle und die Ravensberger Bleiche bis nach Isselhorst.

Von dort geht es über Reiher- und Röhrbach bis nach Senne zum Landschaftspflegehof Ramsbrock, in die Rieselfelder Windel und schließlich nach Sennestadt ins Menkhauser Bachtal. Dann fahren die Radler durch die Trockensenne zurück nach Brackwede zum Bockschatzhof, zur Lutterquelle und über den Botanischen Garten zum Zielpunkt Naturkundemuseum im Bielefelder Zentrum.

Stefan Schmidt geht davon aus, dass die Beschilderung der Pillepoppen-Tour in der Jahresmitte 2019 erfolgt. Brackwedes Bezirksvertreter haben die gemeinschaftliche Planung von Umweltamt und Amt für Verkehr durchweg begrüßt und einstimmig auf den Weg gebracht. Sie helfe dabei, die im Bielefelder Süden beheimatete Naturraumkette »Grünes V« weiter ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.