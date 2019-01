Von Andreas Schnadwinkel

Nach seiner Niederlage im NRW-Landesvorstand am 8. Januar hat der 72-Jährige aber noch eine Chance auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl am 26. Mai. Brok könnte am kommenden Samstag, 26. Januar, bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU in Siegburg in einer Kampfkandidatur um einen der Listenplätze antreten. Dass er sich noch nicht zu seinem Vorgehen äußert, hat natürlich taktische Gründe.

Markus Pieper unterstützt Elmar Brok. Foto: Schnadwinkel Markus Pieper unterstützt Elmar Brok. Foto: Schnadwinkel

Derzeit sammelt jeder der acht CDU-Bezirksverbände in NRW seine Truppen. Und dabei lässt man mögliche Gegner besser im Ungewissen. Insgesamt 250 Delegierte stimmen über die Europawahl-Liste ab. Aus OWL fahren 34 CDU-Mitglieder nach Siegburg.

Fünf der acht Bezirksverbände unterstützen Brok

In CDU-Kreisen heißt es, dass fünf der acht Bezirksverbände Brok unterstützen: Münsterland, Ruhr, Südwestfalen, Mittelrhein und OWL. Das wäre eine Mehrheit der Delegierten. Gegen Brok sollen sich Niederrhein, Aachen und Bergisches Land positioniert haben. Das WESTFALEN-BLATT hat die CDU-Bezirksvorsitzenden gefragt, von denen sich bis auf Oliver Wittke keiner äußern wollte.

»Ich würde den Ruhrgebietsdelegierten empfehlen, Elmar Brok zu wählen – auch weil eine Liste ohne einen OWL-Vertreter auf den ersten zehn Plätzen nicht akzeptabel ist«, sagte Wittke, der als Chef des CDU-Bezirks Ruhr die meisten Mitglieder vertritt.

Zweitgrößter Verband in NRW ist Ostwestfalen-Lippe mit 17.500 Mitgliedern. Insofern wäre es in der Tat kaum vermittelbar, wenn OWL auf seinen Europaabgeordneten verzichten müsste.

»Jeder Politiker ist ersetzbar. Für Deutschland und Europa wäre es aber wichtig, auch weiterhin auf Elmar Broks Expertise und Kontakte als Abgeordneter zurückgreifen zu können«, sagt Wittke, ehemaliger NRW-Landesminister für Bauen und Verkehr und jetzt Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Unruhe in der Landes CDU

Rückendeckung kommt auch von den anderen CDU-Europaparlamentariern aus NRW. »Wenn unser europäischer Spitzenkandidat Manfred Weber zum nächsten EU-Kommissionspräsidenten gewählt werden soll, ist Elmar Brok in Brüssel unverzichtbar. Ich würde mir sehr wünschen, dass er auf einem aussichtsreichen Listenplatz ist«, sagte Markus Pieper, CDU-Europaabgeordneter und auf Platz zwei der NRW-Liste, am Freitag dem WESTFALEN-BLATT.

Auch Oliver Wittke unterstützt Brok. Foto: dpa Auch Oliver Wittke unterstützt Brok. Foto: dpa

Brok, dienstältester aller Abgeordneten in Brüssel und Straßburg und seit 1980 durchgehend im Parlament, hatte bei der Aufstellung der 17-köpfigen Europawahl-Liste im CDU-Landesvorstand eine Kampfabstimmung um Platz sechs knapp mit 17 zu 20 Stimmen gegen den CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Berger aus dem Bezirksverband Niederrhein verloren. Nur die Listenplätze eins bis sechs gelten als sicher.

Bergers Vorstoß sorgt für Unruhe in der Landes-CDU. Groß soll der Ärger auch in der nordrhein-westfälischen Frauen-Union sein. Zugunsten der ersten sechs Kandidaten auf der Liste, die Abgeordnete des Europaparlaments sind und bleiben wollen, hat die Frauen-Union Platz sechs nicht für sich beansprucht.

Jeder dritte Listenplatz steht einer Frau zu

Normalerweise steht jeder dritte Listenplatz einer Frau zu. Auf Platz drei steht Sabine Verheyen aus Aachen und auf Platz sieben Antoinette Bunse aus Bottrop. Dass nun ein Landtagsabgeordneter ausgerechnet dem europäischen Urgestein in einer Kampfkandidatur Platz sechs abgenommen hat, soll vor allem Ina Scharrenbach übel aufgestoßen sein. Die NRW-Bau- und Heimatministerin ist NRW-Vorsitzende der Frauen-Union. Hier sehen Broks Unterstützer Ansatzpunkte: Aufgrund des Ärgers über Berger könnten weibliche Delegierte, unabhängig von ihrem Bezirksverband, bei der wahrscheinlichen Kampfkandidatur Broks gegen Berger für Brok stimmen.

Intern sind sich alle, die mit der Europawahl-Liste zu tun haben, in einem einig: In Siegburg muss der ostwestfälisch-lippische CDU-Bezirksvorsitzende Ralph Brinkhaus sein politisches Gewicht als Chef der Unionsfraktion im Bundestag einbringen und Brok für einen vorderen Listenplatz vorschlagen.

Und auf die Rede wird es ankommen. Elmar Brok sollte also einen besseren Tag erwischen als Friedrich Merz beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg.