Von Burgit Hörttrich

2019 ist nach dem japanischen Kalender das Jahr des (Erd-)Schweins (Inoshishi), das am 6. Februar das Jahr des Hundes (Inu) ablöst: Das Inoshishi steht für Verlässlichkeit und Glück, wer im Tierkreiszeichen des Schweines geboren ist, lässt sich nicht so leicht in Rage bringen. Das Schwein ist natürlich überall präsent im Historischen Saal der Ravensberger Spinnerei, aber auch viel von dem, was für deutsche Besucher Japan symbolisiert – und was die Japaner, die in Bielefeld und der Region leben, aus ihrer Heimat vermissen: Fächer und Ikebana, Kirin-Bier, Ume (Pflaumen)-Wein. Sushi ist längst angekommen in Ostwestfalen, voraussichtlich Ende Februar wollen Satoshi Nakao und Kohei Matsumoto am Emil-Groß-Platz ein Ramen-Restaurant eröffnen, »SJ Noodle«. Mit ihrem Foodtruck mit japanischen Crêpes haben sie sich bereits einen Namen gemacht. Sie alle begrüßte Gesa Neuert, Vorsitzende der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, besonders herzlich aber Gründungsvorsitzenden Joachim Schultz-Tornau, Staatssekretär Christoph Dammermann und Masato Iso, den Generalkonsul aus Düsseldorf.

30 Jahre Deutsch-Japanische Gesellschaft Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Japan aus vielen Perspektiven

Iso erinnerte an den Besuch des japanischen Kaiserpaares vor 25 Jahren in Bethel – Initialzündung dafür, dass der Japanische Garten am Lindenhof angelegt wurde. In diesem Jahr gehe die Heisei-Ära zu Ende, wenn Kaiser Akihito am 30. April abdanke. Der Generalkonsul lobte die Deutsch-Japanische Gesellschaft Bielefeld dafür, dass sie es ermögliche, Japan aus vielen unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen, nannte dabei den Stammtisch und die Reihe Japan-Cinema.

Konzert und Festvortrag

In einem Festvortrag beleuchtete Dr. Akemi Mizuuchi, Historikerin aus Tokyo, die Rolle der japanischen Frau im Laufe der Geschichte. Sie erinnerte daran, dass das europäische Interesse an Japan seit der Pariser Weltausstellung von 1855 durch Holzschnitte und erste Fotos genährt worden sei. Puccinis Oper »Madame Butterfly« hätte ein exotisches Bild der Japanerin als Geisha geschaffen. Heutzutage plane Japan, bis 2020 30 Prozent Frauen in Führungspositionen zu bringen.

Der Vortrag ist Auftakt für eine Vortragsreihe in Kooperation mit der VHS, die sich unter anderem mit der japanischen Gleichstellungspolitik befasst.

Ein Neujahrskonzert gab es auch. Bassbariton Yoshiaki Kimura, am Klavier begleitet von Adam Laslett (beide Theater Bielefeld) boten ein Programm mit Kompositionen europäischer und japanischer Komponisten.