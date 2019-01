Bielefeld (WB/as). Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok (72) wird nicht um sein Mandat im Europaparlament kämpfen. »Ich kandidiere nicht«, sagte Brok am Montagmorgen dem WESTFALEN-BLATT.

Der dienstälteste Europaabgeordnete wird also am kommenden Samstag bei der Landesvertreterversammlung der nordrhein-westfälischen CDU in Siegburg auf eine Kampfkandidatur um einen der ersten sechs Listenplätze für die Europawahl verzichten.

Der Landesvorstand der NRW-CDU hatte den Europapolitiker für die nächste Europawahl nicht wieder aufgestellt. Er war nicht mehr auf die Liste für die Europawahl gewählt worden.

Am Wochenende war der Bielefelder noch in Halle zu Gast gewesen. Während des Neujahrsempfangs der Haller CDU hatte er einmal mehr ein Plädoyer für Europa gehalten. Zu seinen Plänen für die Europawahl hatte da noch nichts verraten.