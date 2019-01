Bielefeld (WB/as). Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok (72) wird nicht um sein Mandat im Europaparlament kämpfen. »Ich kandidiere nicht«, sagte Brok am Montagmorgen dem WESTFALEN-BLATT.

Der dienstälteste Europaabgeordnete wird also am kommenden Samstag bei der Landesvertreterversammlung der nordrhein-westfälischen CDU in Siegburg auf eine Kampfkandidatur um einen der ersten sechs Listenplätze für die Europawahl verzichten.

Der Landesvorstand der NRW-CDU hatte den Europapolitiker für die nächste Europawahl nicht wieder aufgestellt. Er war nicht mehr auf die Liste für die Europawahl gewählt worden.

" „Ich bleibe ja im politischen Geschäft.“ Elmar Brok "

Brok sagte WESTFALEN-BLATT-Gespräch am Montag: »Ich bleibe ja im politischen Geschäft. Ich bin gerade erst in den CDU-Bundesvorstand und ebenso in den Vorstand der Europäischen Volkspartei gewählt worden.«

Danken möchte Brok den vielen Parteifreunden aus Deutschland und Europa, die ihn in den vergangenen Wochen »in einer für mich sehr bewegenden Art unterstützt und aufgefordert haben, erneut zu kandidieren«. Das habe ihm das Gefühl gegeben, die Kampfkandidatur gewinnen zu können. Am Wochenende war der Bielefelder noch in Halle zu Gast. Während des Neujahrsempfangs der Haller CDU hatte er einmal mehr ein Plädoyer für Europa gehalten.

Brok: »Danken möchte ich auch den Europafreunden aus anderen Parteien für deren Zuspruch und vor allem der CDU in Ostwestfalen-Lippe, die mich über Jahrzehnte getragen hat. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit.«

" „Diese Wochen haben mir Zeit zur Reflexion gegeben.“ Elmar Brok "

Nun wolle er mehr Zeit für Frau, Kinder und Enkelkinder haben. »Diese Wochen haben mir Zeit zur Reflexion gegeben. Meine Frau, mit der ich in diesem Jahr 48 Jahre verheiratet bin, und die Kinder haben das getragen und ertragen – sieben Tage in der Woche. Nun soll es gut sein«, so Brok.

Er werde einen neuen Arbeitsrhythmus finden und »weiter und fokussierter für Europa und die CDU kämpfen, auch in diesem Wahlkampf«.

Brok: »Ich freue mich auf das Wagnis eines Neuanfangs.«