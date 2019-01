Elmar Brock will nicht mehr für das Europaparlament kandidieren. Foto: dpa

Bielefeld (WB/as). Er ist der dienstälteste und einer der bekanntesten Europaparlamentarier: Nun will Elmar Brok nicht mehr kandidieren. Er war zuvor vom Vorstand der NRW-CDU übergangen worden. Und das sind die Reaktionen aus OWL:

»Finde es bedauerlich«

Kerstin Vieregge, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Lippe: »Ich erster Linie bin ich überrascht. Und in zweiter Linie finde ich es bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass er sich mit der überparteilichen Unterstützung aus Europa und der Rückendeckung aus Ostwestfalen-Lippe für eine Kandidatur entscheiden würde. Persönlich kann ich es natürlich nachvollziehen, dass ein Politiker, der für Europa gelebt und vieles hintangestellt hat, jetzt auch an seine Familie und seine Gesundheit denkt.«

»Rückzug verdient Respekt«

Frank Schäffler, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Bünde und Bezirksvorsitzender der FDP in Ostwestfalen-Lippe: »Der Rückzug verdient Respekt. Als Demokrat darf man auch bei unterschiedlicher Bewertung von Politik Danke sagen für seine Lebensleistung.«

»Gerade in schwieriegen Zeiten gut gebrauchen können«

Achim Post, SPD-Fraktionsvize aus Espelkamp: »Selbstverständlich respektiere ich die Entscheidung von Elmar Brok auf eine Kampfkandidatur zu verzichten. Gleichzeitig bedaure ich die Entscheidung. Elmar Brok war und ist ein weit über Parteigrenzen hinaus renommierter Politiker. Gerade in diesen schwierigen Zeiten hätten wir ihn in Europa und bei uns in Ostwestfalen-Lippe gut gebrauchen können.«

»Unermüdlich überzeugt«

Angelika Gemkow, OWL-Bezirksvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA): »Wir sagen Dank für seinen großartigen Einsatz überall in der Welt, für tausende Termine und Gespräche hier bei uns in der Region. Elmar Brok hat uns immer wieder unermüdlich davon überzeugt: nur mit Europa wird es Frieden, Sicherheit und Wohlstand geben. Wir haben viel von ihm gelernt, Demokratie zu leben und die Menschen dabei mitzunehmen. Wir wollen mit ihm weiter daran arbeiten.«