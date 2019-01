Der aktuelle Fall ereignete sich demnach am 14. Januar an der Holtkampstraße. In einem Eintrag bei Facebook beschreibt die Besitzerin der Stute »Rosenstolz« einen fünf Zentimeter langen Schnitt in der Schulter ihres Tieres, das sich zum Tatzeitpunkt auf der Weide befunden hat. Das Messer sei dabei 15 Zentimeter tief unter die Haut geschoben worden. Polizeisprecherin Hella Christoph bestätigt, dass Anzeige erstattet wurde. Ermittlungen hätten ergeben, dass die Verletzung nicht von einem Weideunfall stammen könne.

Ein ähnlicher Fall hat sich demnach am 25. oder 26. September an der Friedrichsdorfer Straße ereignet. Auch dort wurde eine Stute verletzt, der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Hella Christoph sagte, dass in beiden Fällen ermittelt werde. Details wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Zeugen können sich unter Telefon 0521/5450 bei der Polizei melden.