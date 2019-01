Von Uwe Koch

Es war die Nacht zum 8. Juni 2016, als Nachbarn des Hauses Im Hagen 19 in Jöllenbeck plötzlich Flammen sahen, die aus zwei Opel Mokka schlugen. Die Anwohner alarmierten gegen 0.45 Uhr Feuerwehr und Polizei, doch die umgehend eintreffenden Rettungskräfte waren ziemlich machtlos. 20 Kräfte der Löschabteilung West und der Freiwilligen Feuerwehr Jöllenbeck bekämpften eine Stunde lang mit einem C-Rohr und mit Löschschaum das Feuer. Doch die Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Die Polizei nahm ihre die Ermittlungen zur Brandursache auf, die Beamten gingen sofort von Brandstiftung aus.

Videoaufzeichnung eines Nachbarn als Hilfe

Fahrschulinhaber Dirk Heidemann gab noch in der Nacht an, es könne sich um einen Racheakt handeln. Er habe in der vergangenen Zeit merkwürdige Besuche in der Fahrschule in der Bielefelder Innenstadt gehabt. Seine Ehefrau wurde in ihrer Zeugenaussage vor der Polizei und auch gestern vor dem Amtsgericht noch konkreter: Ihr Mann habe »ein Verhältnis mit einer Fahrschülerin gehabt«. Sie habe mehrfach mit der jungen Frau gesprochen und sei von der 22-Jährigen sogar bedroht worden.

Nach den Zeugenaussagen damals kam den Ermittlern die Videoaufzeichnung eines Nachbarn des Opfers zur Hilfe: Danach suchte die Polizei nach einem weißen Audi A 6 Avant. Und die Beamten wurden fündig: In Vlotho bei einem 35-jährigen Mann, der zudem der guten Freund der Marokkanerin ist.

Mann bestreitet Vorwürfe

Der Mann bestritt alle Vorwürfe, wollte sich auch zum Prozessauftakt vor dem Schöffengericht nicht zur Anklage äußern. Sicher ist nur, dass der Mann damals einen weißen Audi besaß, an dem diverse Veränderungen vorgenommen worden waren – angeblich um zu verhindern, dass der Wagen mit der Brandstiftung in Verbindung gebracht werden konnte.

Im Audi fand die Polizei zudem weiteres Beweismaterial. Und in der Wohnung des Tatverdächtigen wurden 400 Stangen unverzollte Zigaretten sichergestellt. Der Mann muss sich deshalb noch wegen Steuerhinterziehung verantworten. Die beiden Tatverdächtigen schwiegen zu den Vorwürfen und bleiben auf freiem Fuß. Bei dem Brand war an den zwei Fahrschulwagen übrigens ein Schaden von insgesamt 65.000 Euro entstanden. Den hat eine Versicherung ersetzt. Heidemann blieb lediglich auf einem weiteren Schaden in Höhe von 22.000 Euro hängen. Das seien Ausrüstungen für weitere Wagen und Motorräder seiner Fahrschule gewesen, die mit verbrannt seien. Der Prozess wird fortgesetzt.