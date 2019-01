An diesem Platz treffen Waldbreede, Niederbreede und Lange Breede aufeinander. Hier soll nach dem Wunsch der Bezirksvertreter der getötete Martin Augustyniak geehrt werden. Foto: Markus Poch

Quelle/Brackwede (WB/mp). Neun Jahre nach seiner Tötung in Afghanistan hat die Bezirksvertretung Brackwede den Weg dafür frei gemacht, dass der Bielefelder Soldat Martin Augustyniak in seiner Heimat geehrt werden kann. Mit 14 Stimmen, bei einer Gegenstimme der Linken, beschlossen die Kommunalpolitiker, einen kleinen Platz in den Queller Breeden nach dem 28-jährigen Hauptgefreiten zu benennen.