Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Das Textilunternehmen Trigema ist auf der Suche nach einem neuen Standort in Bielefeld. Das bestätigte am Montag Geschäftsführer Wolfgang Grupp auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Seit dem Jahr 1998 betreibt der Hersteller von Sport- und Freizeitkleidung nach eigenen Angaben einen Fabrikverkauf an der Eckendorfer Straße 64. Die Rego Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Salzuflen als Eigentümerin der Immobilie habe Trigema zum Ende des Jahres 2019 gekündigt, sagte Grupp.

Das Immobilien-Unternehmen plane, die Immobilie zu verkaufen, berichtete Grupp. »Wir suchen jetzt nach einem Standort mit einer Größe von 400 bis 500 Quadratmetern«, sagte Grupp. Bielefeld sei weiter der favorisierte Standort, aber auch eine Ansiedlung in einer benachbarten Kommune sei möglich.

Geschäftsführer Grupp: »Wir müssen uns nach Alternativen umschauen«

Grupp schließt allerdings auch nicht aus, dass Trigema doch am alten Standort an der Eckendorfer Straße bleibe. Dies gelte für den Fall, dass der jetzige Eigentümer oder möglicherweise ein neuer Eigentümer noch in diesem Jahr ein entsprechendes Angebot mache. »Aber wir müssen uns nach Alternativen umschauen«, berichtete er.

Am jetzigen 440 Quadratmeter großen Standort seien vier Mitarbeiter beschäftigt. Es ist die einzige Niederlassung in OWL. In NRW gibt es drei weitere Standorte – in Frechen, Bad Honnef und in Bad Fredeburg. Bundesweit betreibe das Unternehmen 47 Standorte und beschäftige 1200 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Jahr 2018 bei 101,5 Millionen Euro, im Vorjahr bei 100,6 Millionen Euro. Das 1919 gegründete Unternehmen Trigema mit Sitz im schwäbischen Burladingen produziert ausschließlich in Baden-Württemberg.

Das Einzugsgebiet des Bielefelder Standorts liege bei etwa 50 bis 100 Kilometern, rechnet Grupp vor. Schon jetzt ist klar, dass das Fotostudio Ay, das sich ebenfalls im Trigema-Gebäudekomplex an der Eckendorfer Straße befindet, Ende des Monats auszieht. Das Unternehmen wolle einen neuen Standort in Herford beziehen, heißt es auf einem Aushang an der Filiale.