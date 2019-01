Archivbild: Die Sennebahn in Brackwede. Foto: Markus Poch

Betroffen davon ist die Sennebahn (RB 74). Wie die Nordwestbahn mitteilt, gebe es derzeit mehrere Störungen an Bahnübergängen. »Ein Ende der Einschränkungen ist derzeit noch nicht abzusehen«, informiert das Unternehmen auf seiner Homepage .

Teilweise würden Züge gestrichen. So geschehen etwa bei der Abfahrt um 11.13 Uhr vom Paderborner Hauptbahnhof aus. »Ein Schienenersatzverkehr konnte leider nicht eingerichtet werden«, so die Nordwestbahn in diesem Fall.

Autofahrer sollen langsam fahren

Grund für die Störungen seien witterungsbedingt, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf WB-Anfrage mit. »Techniker sind vor Ort«, so der Sprecher. Züge müssten zwischen Paderborn und Brackwede langsam fahren.

Die kalten Temperaturen könnten Auswirkungen auf die Elektronik der Lichtsignale und Schranken an den Bahnübergängen, so die Bahn. »Autofahrer sollten daher langsam an die Bahnübergänge heranfahren«, rät die Bahn zu besonderer Aufmerksamkeit.