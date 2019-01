Von Vivian Winzler

Düsseldorf/Bielefeld (WB). Was beim »Dschungelcamp« für Würgereiz sorgt, feiert in der heimischen Küche gerade sein großes Debüt: Der Discounter »Netto« bringt seine eigene »Insektenpasta« mit vier Geschmacksvariationen auf den Markt.

Das Fertiggericht besteht zu 10% aus Mehlwurmmehl. Das sei »schmackhaft und umweltschonend«, lässt die Verpackung verlauten. 400 Gramm für 2,99 Euro. Was erst einmal befremdlich klingt, verspricht dafür ein Nahrungsmittel ohne Pestizide und eine ISO-zertifizierte Herstellung.

In einer Pressemitteilung des Discountmarkts heißt es: »Die Pasta enthält insbesondere Hartweizengries und 10 Prozent Insektenmehl aus Mehlwürmern, die in einem ISO-zertifizierten Betrieb in Frankreich gezüchtet werden. Der Betrieb arbeitet nach dem in der E.U. geforderten Herstellungsprinzip HACCP. Bei der Aufzucht der Mehlwürmer wird ausschließlich biozertifiziertes, pflanzliches Futter und keinerlei Antibiotika, Hormone, Pestizide und andere Chemikalien verwendet.«

Die Insektenpasta schmecke angenehm nussig und sei reich an Eiweiß, Vitaminen und hochwertigen Fettsäuren.

Keine große Beliebtheit

Trotzdem verzeichnen Mehlwurmprodukte noch keine große Beliebtheit auf dem deutschen Markt. Seit dem vergangenen Jahr sind sie erst in Deutschland zugelassen. Die Metro-Gruppe war die erste, die sich an die neue Geheimzutat wagte. Ihr Probelauf, der »Insektenburger«, ist allerdings ziemlich untergegangen.

Clever also, die Mehlwurm-Pasta zeitgleich zum Staffelende von »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« (RTL) in die deutschen Märkte zu bringen. Das mediale Interesse gleicht einem Lauffeuer. Auch in den sozialen Netzwerken wird das neue Nudelgericht heiß diskutiert. Hier ist der Großteil der Kommentatoren aber eher skeptisch. »Ekelhaft«, heißt es auf Facebook und Instagram mehrfach. Vielleicht auch ein Grund, weshalb der Verkauf des Produkts nur für den Zeitraum von dem 21. bis zum 26. Januar angesetzt ist.

Nahrungsmittel der Zukunft?

Dabei birgt das Gericht keinerlei gesundheitlicher Risiken oder ähnliches mit sich. Im Gegenteil. Schaut man sich aktuelle Studien an, gelten Insekten als das Nahrungsmittel der Zukunft. Durch die Überbevölkerung werden unsere Ressourcen immer knapper – das Zurückgreifen auf Insektenprodukte sei somit unvermeidbar, so die Frankfurter Allgemeine. Die Weltorganisation für Landwirtschaft FAO beschäftigt das Thema schon seit Jahren.

2050 müsse man rund neun Milliarden Menschen ernähren, so die Experten. Damit das gelingt, müssten die Menschen ihre Essgewohnheiten radikal umstellen. Weniger Fleisch, mehr Mehlwurm? Für die Umwelt wäre das laut der FAO eine positive Entwicklung.

Traditionelle Tierhaltung benötigt viel Wasser, viel Fläche, und kostet viel Geld. Von den dabei entstehenden Treibhausgasen ganz zu schweigen.

Das Marktforschungsinstitut Meticolous untersuchte das kulinarische Phänomen bereits 2018 und fasste eine positive Prognose. Von 2018 bis 2023 solle der Weltmarkt von Speise-Insekten und deren Weiterverarbeitung (wie Mehlwurmmehl) auf 1,18 Milliarden Euro steigen. Jährlich wäre das eine Wachstumsrate von etwa 20%.

PETA sieht Ansatz eher kritisch

Die Tierschutzorganisation PETA sieht das allerdings kritisch. In einem auf der Website veröffentlichten Beitrag mit dem Titel »PETA’s Solution to The Protein Problem: It’s Not Crickets« verdeutlicht Verfasserin Ingrid Newkirk ihren Argwohn:

»Die Tiere brauchen Nahrung, müssen dann getötet werden, um überhaupt auf unserem Teller landen zu können, und schließlich müssen ihre Körperteile über weite Entfernungen an Restaurants und Supermärkte verschickt werden. Und wir reden hier von Milliarden von Lebewesen.«Die Insekten hätten nachweisbar ein Bewusstsein, weshalb der Ansatz, sie für unsere Ernährung zu züchten, »ethisch problematisch« sei.

Reaktionen aus der Redaktion

Glaubt man den Prognosen, bleibt uns auf lange Sicht wohl keine Wahl. Bis dahin muss der Gourmet aber selbst entscheiden, ob er sich auf dieses kulinarische Abenteuer einlassen möchte. Unsere Redaktion hat das Gericht jedenfalls schon einmal probiert. Das Ergebnis seht ihr hier: