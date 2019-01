Die Büros an der Paulusstraße 3 stehen inzwischen leer.

Bielefeld (WB/hz). Weil die Abteilung Verkehrsordnungswidrigkeiten des kommunalen Ordnungsamtes an einem Standort zusammengelegt wird, zahlt die Stadt Bielefeld bis Jahresende Miete im hohen fünfstelligen Bereich für 750 Quadratmeter aufgegebene und leer stehende Büroflächen in bester Innenstadtlage.

Gleichzeitig wurden von der Kommune für die Zusammenlegung der Abteilung langfristig fast 2000 Quadratmeter neue Büroflächen an anderer Stelle in der Innenstadt angemietet. Das bestätigte der für die Mietverträge zuständige städtische Immobilien-Service-Betrieb auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage.

Hintergrund: Nach fast zehn Jahren hat die sogenannte Blitzerabteilung des städtischen Ordnungsamtes in der vergangenen Woche die angemieteten Büros im Haus Paulusstraße 3 nahe des Willy-Brandt-Platzes verlassen. 46 Mitarbeiter haben unweit des Rathauses jetzt neue Büros im Barmer-Gebäude (benannt nach der gleichnamigen Krankenkasse) an der Nikolaus-Dürkopp-Straße 14 bis 16 bezogen.

»Noch keine konkreten Pläne«

An der Paulusstraße 3 stehen nun 750 Quadratmeter Bürofläche auf drei Etagen leer. Dafür muss die Stadt Bielefeld bis Ende dieses Jahres weiter bezahlen. So lange läuft der Mietvertrag, bestätigte Frank Spengemann, Leiter Immobilienmanagement des kommunalen Immobilien-Service-Betriebes (ISB). Für die weitere Nutzung bis zum Ende des Mietvertrages gebe es derzeit »noch keine konkreten Pläne«, sagte Spengemann.

Büroflächen in Bielefelder Innenstadtlage werden im Internet für durchschnittlich zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angeboten. Umgerechnet auf die 750 Quadratmeter leer stehende Bürofläche an der Paulus­straße sind das 90.000 Euro Miete im Jahr.

Stadt verteidigt Leerstand und Neuanmietung

Zu den genauen Mietpreisen an der Paulusstraße und im neuen Ordnungsamtsdomizil an der Nikolaus-Dürkopp-Straße will sich Immobilienmanagements-Leiter Spengemann nicht äußern. »Das sind Vertragsangelegenheiten.«

Gleichwohl verteidigt er Leerstand und Neuanmietung. Den Vertrag für die Paulusstraße hätte die Stadt bereits 2017 mit einem Jahr Vorlauf zu Ende 2018 kündigen müssen. »Das war nicht möglich, weil wir 2017 noch nicht wussten, dass wir an die Nikolaus-Dürkopp-Straße umziehen können.« Dort ist auf künftig 1986 Quadratmetern Bürofläche und zwei Etagen der neue Dienstsitz für 100 Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Den Bediensteten von der Paulusstraße folgen nächsten Monat die Kollegen vom Amtsstammsitz im Ravensberger Park. Die Politessen bleiben vorerst im Alten Rathaus und sollen erst kommendes Jahr umziehen.