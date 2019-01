Von Timo Gemmeke

Bielefeld/Paderborn (WB). Temperaturen von minus zehn Grad – die Frostnächte bringen Obdachlose in Gefahr. Viele Städte in OWL helfen ihnen allerdings, die Kälte zu überstehen.

Etliche Obdachlose lehnen trotz der Kälte aber Unterkünfte ab. Sie haben Angst vor Fremden, mit denen sie Zimmer teilen müssen, oder sie ertragen die Enge nicht. Ein Problem sind manchmal auch ihre Hunde, die in vielen Unterkünften nicht erlaubt sind. Für alle anderen halten die Städte aber Plätze bereit.

Bielefeld

In Bielefeld nutzen derzeit 353 Obdachlose die Angebote zur Unterbringung im Stadtgebiet. »Wie viele außerhalb dieser Einrichtungen im Freien oder anderswo wohnen, können wir nicht genau sagen«, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger. Allein in den vier großen Notunterkünften (Kreuzstraße, Teichsheide, Heckstraße und Ernst-Rein-Straße) ist Platz für 194 Bedürftige, darunter sind 26 Notschlafplätze. »Die restlichen wohnungslosen Personen werden in Dependancen untergebracht«, sagt Nürnberger. Im Bedarfsfall würden ergänzende Plätze zur Verfügung gestellt. Alle Notunterkünfte seien rund um die Uhr geöffnet. Die Dauer der Unterbringung in einer der Unterkünfte ist in der Regel auf drei aufeinanderfolgende Tage und insgesamt sieben Tage pro Monat begrenzt. »Bei anhaltenden Frostperioden wird diese Regel aber außer Kraft gesetzt.«

Gütersloh

In den städtischen Unterkünften in Gütersloh sind nach Angaben der Stadt etwa 120 Personen untergebracht. Auch dort gebe es keine genauen Zahlen zu Durchreisenden oder Personen, die im Freien übernachten, sagt Sprecherin Elisabeth Menke. »Die Einrichtung, die Durchreisenden eine Übernachtungsmöglichkeit bietet, wird derzeit von vier Personen genutzt.« Insgesamt verfügt die Stadt in den Obdachlosenunterkünften über 164 Plätze, in den Übernachtungseinrichtungen sind es zehn. Frauen und Männer werden separat untergebracht.

Die in den städtischen Einrichtungen untergebrachten Personen bewohnen die Räume 24 Stunden täglich. Die Übernachtungseinrichtung ist von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Um dort schlafen zu dürfen, müssen die Bedürftigen einen Übernachtungsschein vorlegen, den sie in der Stadtverwaltung bekommen. Während der Abend- und Nachtstunden ist der Zugang nur über die Polizei möglich.

Herford

In Herford sind nach Angaben des Sozialamtes derzeit fast 20 Menschen untergebracht. Wie viele außerdem in stationären Einrichtungen, dem Frauenhaus oder auf Wohnungssuche sind, werde nicht erfasst. »Klassische« Obdachlose, die durchgehend im Freien schliefen, sind in Herford laut Sozialamt »kaum bis gar nicht« vertreten. Insgesamt bieten die städtischen Einrichtungen in Herford Platz für mehr als 20 Personen, darunter fallen auch die Notschlafstellen, die 24 Stunden am Tag zugänglich sind. Geplant ist eine weitere Wohnung für bedürftige Familien.

Paderborn

In Paderborn gibt es nach Angaben des Katholischen Vereins für Soziale Hilfe (SKM) 50 bis 70 Obdachlose. »Wie viele es genau sind, wissen wir nicht«, sagt Matthias Klocke vom Ordnungsamt. In der Übernachtungsstelle des SKM können 22 Bedürftige unterkommen – 18 Männer und vier Frauen. Um übernachten zu können, brauchen sie jeden Tag einen neuen Berechtigungsschein.

Höxter

Elf Obdachlose werden in den Unterkünften in Höxter betreut. »Vier weitere möchten nicht bei uns untergebracht werden«, sagt Sabine Hasenbein, Sprecherin der Stadt. Reine Schlafplätze seien nicht vorhanden. »Es wird ein Obdach zum andauernden Aufenthalt bereitgestellt.« Für Durchreisende, die nur eine Nacht vor Ort seien, stehe jedoch immer ein Schlafplatz zur Verfügung. Um die Unterkünfte zu nutzen, erhalten Bedürftige in Höxter einen Schlüssel. Sie sind somit nicht an Öffnungszeiten gebunden. Um Nachzügler kümmert sich im Notfall ein Bereitschaftsdienst.