2018 gingen in Paderborn 440 VW-Klagen ein. Foto: Jörn Hannemann

Von Christian Althoff

Bielefeld/Paderborn (WB). 2018 haben 1677 Dieselfahrer aus Ostwestfalen-Lippe Schadensersatzklagen bei den Landgerichten eingereicht – 1050 in Bielefeld, 440 in Paderborn und 187 in Detmold.

Damit betraf j ede fünfte Klage, die im letzten Jahr bei den Landgerichten in Ostwestfalen-Lippe eingegangen ist, den VW-Diesel-Komplex.Dazu kommen noch (geschätzt) mehrere tausend Autobesitzer, die sich der Sammelklage der Verbraucherberatung angeschlossen haben.

Eine Statistik über den Ausgang der Diesel-Prozesse führen die Gerichte nicht. Anwälte sagen, dass bei Klagen, die sich gegen VW und nicht gegen Händler richten, Richter eher zugunsten der Autobesitzer urteilten und ihnen den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zusprechen. VW erklärt dagegen, bundesweit habe man die meisten Prozesse gewonnen.

Bis Ende August 530 Berufungen

Auch 2018 ging VW nach verlorenen Prozessen in die nächste Instanz zum Oberlandesgericht Hamm. Dort gingen nach letzten aktuellen Zahlen bis Ende August 530 Berufungen ein. »Aber es wurde nicht ein einziges Urteil gesprochen. Bis August hatten sich die Beteiligten in 200 Fällen geeinigt«, sagt OLG-Sprecher Martin Brandt.

Anwalt Torsten Schutte, der Dieselfahrer vertritt: »Meiner Meinung nach geht VW in Berufung, um die Verfahren in die Länge zu ziehen. Denn das führt dazu, dass etliche Autofahrer ihre Wagen irgendwann in Zahlung geben.« Andererseits wolle VW offensichtlich unbedingt obergerichtliche Urteile verhindern. Bevor das OLG Hamm entscheidet, kam es bisher immer zu Einigungen mit den Autobesitzern.

Möglichkeiten sind zum Beispiel eine Berufungsrücknahme (dann gilt das Landgerichtsurteil) oder eine Zahlung an den Autobesitzer, falls der in erster Instanz verloren hat und aufgrund einer Zahlung seine Berufung zurückzieht. Auch der erste Dieselprozess vor dem Bundesgerichtshof, der am 8. Januar beginnen sollte, wurde nach einem Vergleich abgesagt.

2015 sind 37.000 Klagen gegen VW oder VW-Händler eingereicht worden

Ein Ende der Dieselsaffäre ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Autobesitzer, in deren Wagen ein 1,2-Liter Diesel vom Typ EA 189 steckt, erleben momentan eine Überraschung, wenn sie das vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) angeordnete Software-Update machen lassen wollen. VW spielt die Software seit Dezember nicht mehr auf, weil laut Konzern »Auffälligkeiten« entdeckt wurden.

Nach VW-Angaben stammt die Software von einem Fremdhersteller. Das Kraftfahrtbundesamt prüft den Fall und hat Anwälten mitgeteilt, dass das Update dieser Autos »ausgesetzt« sei. Allerdings informiert das KBA Autofahrer bisher nicht darüber.

Seit Bekanntwerden der Abschalteinrichtung 2015 sind 37.000 Klagen gegen VW oder VW-Händler eingereicht worden. 12.000 wurden bisher von Landgerichten entschieden, laut einem VW-Sprecher mehrheitlich zugunsten des Konzerns. Auch in den bisherigen 19 OLG-Entscheidungen hätten die Autobesitzer verloren.