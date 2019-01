Bielefeld (WB). Ein Mercedesfahrer ist Mittwochmorgen vorm Stadtwerke-Hochhaus am Kreisverkehr der Ernst-Rein-Straße/ Schildescher Straße einer Bielefelderin über den Fuß gefahren. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Fahrer, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern.

Gegen 7.25 Uhr wollte eine 65-jährige Bielefelderin an dem Kreisverkehr von der Nowgorodstraße kommend die Fahrbahn in Richtung Schildescher Straße überqueren. Als sie auf der Mittelinsel stand, bog der Fahrer eines dunkelblauen Mercedes aus dem Kreisverkehr in die Ausfahrt Ernst-Rein-Straße ab und fuhr der Frau über den rechten Fuß.

Der Autofahrer flüchtete in Richtung Ernst-Rein-Straße vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Eine Rettungswagen-Besatzung brachte die 65-Jährige, die eine Prellung am Fuß erlitten hatte, zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer der Mercedes A-Klasse sowie Unfallzeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521/5450 entgegen.