Bielefeld (WB). Nachdem bekannt wurde, dass Pferde im Bielefelder Süden in den vergangenen Monaten mit Messern verletzt wurden, hat die Tierschutzorganisation Peta ein Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden oder sich direkt bei Peta unter 01520/7373341 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym.

»Bundesweit gibt es immer wieder Übergriffe auf Pferde«, sagt Judith Pein im Namen der Tierrechtsorganisation. »Peta fordert daher ein behördliches Register, in dem Anschläge auf diese Vierbeiner und bereits überführte Tierquäler erfasst werden. So könnten mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt sowie Täterprofile erstellt werden. Behörden könnten effektiver überregional zusammenarbeiten.«

Peta registriert Taten seit 2013

Peta registriert seit 2013 bundesweit Taten von Pferderippern und stellt diese Informationen den ermittelnden Behörden zur Verfügung. Bereits Ende September vergangenen Jahres verletzte ein Tierquäler ein Pferd mit einem Messer an der Friedrichsdorfer Straße in Bielefeld. Im Juni, Juli und August 2018 wurden Stuten in Lippe-Billinghausen, Warendorf-Freckenhorst und Vohren von Unbekannten verletzt.

Der aktuelleste Fall in Bielefeld ereignete sich am 14. Januar an der Holtkampstraße. In einem Eintrag bei Facebook beschreibt die Besitzerin einer Stute einen fünf Zentimeter langen Schnitt in der Schulter ihres Tieres, das sich zum Tatzeitpunkt auf der Weide befunden hat.