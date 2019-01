Bielefeld (WB). Bei einer Unfallflucht im Westen der Bielefelder Innenstadt an der Stapenhorststraße ist eine Schülerin (10) angefahren und verletzt worden. Das Kind wurde an Kopf, Ellenbogen und Knien verletzt – der Autofahrer flüchtete.

Nach Angaben der Polizei überquerte die Zehnjährige am Montag auf dem Weg zur Schule gegen 7.30 Uhr an der Mittelinsel in Höhe der Bossestraße die Stapenhorststraße. Als sie sich auf dem stadtauswärts führenden Fahrstreifen befand, näherte sich ein Autofahrer.

Der oder die Unbekannte war auf der Stapenhorststraße stadtauswärts unterwegs und touchierte die Schülerin mit seinem Fahrzeug. Das Mädchen stürzte und erlitt Verletzungen an einem Ellenbogen, den Knien und dem Kopf. Der Autofahrer setzte seine Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521/5450 entgegen.