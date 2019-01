Der Mann fiel den Beamten in einem Zug von Bielefeld nach Hamm auf, weil er weder Fahrkarte noch Ausweis oder Geld dabei hatte. Laut Polizei log der 31-Jährige bezüglich seiner Identität. Der richtige Name des Georgiers wurde durch die Bundespolizei mittels Abgleichs seiner Fingerabdrücke festgestellt.

Der Georgier war bereits im November 2018 rechtskräftig nach Georgien abgeschoben worden. Durch die erneute Einreise in das Bundesgebiet verletzte der Mann die ihm auferlegte Sperre zur Wiedereinreise nach Deutschland. Die Polizei in Hamm führte ihn daraufhin einem Haftrichter vor. Dieser schickte den Georgier postwendend über die Abschiebhaftanstalt in Büren zurück nach Georgien.