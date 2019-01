Von Burgit Hörttrich

Pächter ist die Momente GmbH Herford, eine Tochter des Unternehmens Archimedes. Geschäftsführer Marco Falke sagt, die Kosten für den Kantinenbetrieb und den Konferenzservice im Rathaus seien höher als vor Vertragsabschluss vor fünf Jahren kalkuliert. Man habe mit der Stadt nachverhandelt, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Marco Falke betont ausdrücklich, dass er »niemandem böse« sei und er sich eine Neuverpachtung wünsche: »Eine Kantine ist ein Mehrwert fürs Rathaus.«

Im Jahresdurchschnitt seien montags bis freitags 270 Gäste bewirtet worden – die Ausgabe von 500 Essen pro Tag sei möglich. Erfreulich sei der Zuspruch Externer gewesen. Marco Falke: »Unter den Stammgästen waren auch viele Rentner.« Die Mitarbeiter – sechs Vollzeit- und sechs Teilzeitkräfte – würde man nach Möglichkeit an anderer Stelle im Unternehmen weiter beschäftigen.

Falke sagt, mit fünf unterschiedlichen Mittagsgerichten, zwei davon in Preisbindung (ab 3,80 Euro). Es habe eine gute Auswahl gegeben. Unter anderem für die Verwendung regionaler Produkte sei die »Ratskantine« im 100-Kantinen-Programm des Landes ausgezeichnet worden. So stehen zum Beispiel heute Glasnudelsuppe mit getrockneten Tomaten und Gemüse und Grüne Bandnudeln mit Balsamico-Linsen mit Preisbindung auf dem Menüplan, außerdem Hähnchen-Burger, Cevapcici oder Kohlroulade.

Susanne Bondzio, Vorsitzende des Personalrates, bedauert es, dass die Kantine schließt: »Wir wünschen uns eine Neuverpachtung.« Gesetzlich verpflichtet sei die Stadt allerdings nicht, eine Kantine vorzuhalten. Nur einen Pausenraum müsse es geben. Susanne Bondzio: »Ich hoffe, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, einen neuen Pächter zu finden.«

Die Kantine sei Treffpunkt und Ort für kollegialen Austausch. Sie sagt: »Die Küche hat sich immer viel Mühe gegeben.«

Es stehe noch nicht fest, wie die Stadt weiter verfahren werde, sagt Jürgen Bültmann, kaufmännischer Leiter des städtischen Immobilienservicebetriebes (ISB). Es gebe allerdings Überlegungen.

Bis 1983 war die Kantine im Dachgeschoss des Alten Rathauses untergebracht. Nach dem Umzug ins Neue Rathaus stellte sich im Laufe der Jahre die Fläche aber als zu groß heraus, Büroräume und ein Konferenzraum wurden abgetrennt. Die Stadt hat zwei weitere Kantinen verpachtet: eine auf dem Gelände des Umweltbetriebes an der Eckendorfer Straße, eine zweite im Stadttheater.

Für ein weiteres, leer stehendes Lokal in einem städtischen Gebäude gibt es allerdings Hoffnung: für das Café in der Stadtbibliothek am Neumarkt. Bültmann: »Nach einer kleinen Ausschreibung gibt es einen potenziellen Betreiber. Möglicherweise eröffnet das Café bereits Anfang März.«