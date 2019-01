Bielefeld (WB). Nur noch bis Freitag kann die Radstation am Hauptbahnhof genutzt werden, dann wird das Gebäude abgerissen. Bis eine neue Radstation errichtet werden kann, wird es eine Übergangslösung geben, unter anderem im alten Postgebäude an der Nahariyastraße. Diese Station öffnet nach Angaben des Betreibers Mobiel bereits am Montag, 28. Januar.