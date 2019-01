Bielefeld (WB/hz/cm). Auf der Oberen Hillegosser Straße ist am Donnerstagmorgen in Bielefeld ein Sattelzug an einem Bahnübergang stecken geblieben. Eine Schranke verkeilte sich zwischen Führerhaus und Auflieger. Es kam zu Verspätungen der Eurobahn auf der Bahnstrecke Bielefeld-Lemgo.