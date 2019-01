Nach Angaben der Besitzer, die nicht genannt werden möchte, soll der Hund in Senne-Windflöte etwas gefressen haben. Es konnte jedoch nicht mehr nachgehalten werden, ob es sich um präparierte Giftköder oder unsachgemäß ausgelegtes Rattengift handelte. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag.

Bei Christina Schmidt, die den Verdacht auf Gift sogleich in den sozialen Medien gepostet hatte, um andere Tierhalter zu warnen, meldeten sich noch andere Besitzer. So soll auch im benachbarten Isselhorst (Kreis Gütersloh) ein Hund gestorben sein, nachdem er etwas in der freien Natur gefressen hatte. Am Dienstag meldete sich eine Frau, die mehrfach in Senne ausgelegte scharfkantige Knochensplitter gefunden hatte, die ebenfalls bei den Vierbeinern zu schweren Verletzungen führen können.

Bei der Kriminalpolizei liegt aktuell keine Anzeige vor. Hundehalter, die ganz sicher gehen wollen, lassen ihren Vierbeiner angeleint. Außerdem sollten verdächtig wirkende »Happen« eingesammelt werden, damit sie untersucht werden können.

Bei auffälligen Symptomen wie Durchfall, starker Speichelfluss, schwankender Gang oder zum Beispiel Erbrechen muss der Tierarzt aufgesucht werden.