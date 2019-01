Von Markus Poch

Zehn Kisten Flutlicht-Bier aus der Ravensberger Brauerei Brackwede begleiteten den Filmemacher in seinem Kombi auf dem Weg nach Basel. Sponsor ist Brauerei-Chef Mike Cacic (30), der, wie auch Max Meis, viele Jahre in der Bielefelder Wilden Liga Fußball spielt(e). Beide kennen sich über mehrere Duelle auf dem Platz, vom gemeinsamen Mitfiebern auf Block drei der Bielefelder Alm und von den Dreharbeiten zur Dokumentation.

Premiere jenseits der Landesgrenze

Als Meis dem Unternehmer davon berichtete, dass er seinen Fußball-Film bei einem Schweizer Festival aufführen soll, das genau so heißt wie dessen Bier, da war die Kooperation beschlossene Sache. Jetzt sind beide gespannt darauf, wie ihre Produkte im Ausland ankommen. Für beide ist es eine Premiere jenseits der Landesgrenze. Die Schweizer Festival-Organisatoren sind ebenso neugierig auf die Bielefelder Sport- und Trinkkultur, orderten direkt zehn Kisten Flutlicht.

Wer sich nicht für Fußball interessiert, mag es kaum glauben: Weltweit gibt es immer mehr Filmfestivals, bei denen ausschließlich neue Dokumentationen und Spielfilme zum Thema Fußball gezeigt werden. Eines davon steigt jedes Jahr in Basel, und dazu hatte Max Meis überraschend eine Einladung bekommen. Dort soll er seinen Film an diesem Freitag persönlich präsentieren und anschließend mit dem Publikum diskutieren. »Ich finde es spannend, mit einem Bielefeld-Thema ins Ausland zu fahren und unser Kleinod als Entstehungsort des alternativen Fußballs zu zeigen«, sagt Meis; zumal sich auch in der Schweiz eine zunehmende Abkehr vieler Hobbyfußballer von den oftmals korrupten Verbandsstrukturen andeute.

Mehr als 350 DVDs sind verkauft

Nach Vorführungen in Programmkinos in Berlin, Hamburg und Bremen weiß Max Meis: »Der Bielefelder Humor kommt im Norden gut an, aber ich habe keine Ahnung, wie die Menschen weiter im Süden darauf reagieren.« Für den Fall, dass die Begeisterung auch in Basel überschwappt, hat er seine DVD im Angebot. Von den ursprünglich 500 Stück sind inzwischen mehr als 350 verkauft. Eine Neuauflage von 200 Exemplaren ist in der Planung; ebenso eine Reihe längerer Autofahrten im April – zu Programmkinos in Köln, Regensburg und Wien.

Außerdem will Max Meis die Fußballfans in England erreichen, wo es bis heute keinen alternativen Fußball gibt. Für das Mutterland des Sports hat er eine englische Version seiner Dokumentation in der Planung. Sobald er sie auf englischen Festivals gezeigt hat, will er sie auf Streaming-Plattformen anbieten.