Von Kerstin Panhorst

Jan Böhmermann und das Tanzorchester in der Stadthalle Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Mit extravagantem Schnurrbart und dunkler Pilotenbrille, in Glitzerhose und Pelzmantel (»Das ist echter Pelz aus dem Fell von zwei Nazis«) steht er auf der Bühne der Bielefelder Stadthalle. Vor sich 2100 Besucher, hinter sich das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.

Das Enfant Terrible der TV-Unterhaltung und seine Hausmusiker des Neo Magazin Royale sind derzeit unterwegs mit ihrer »Ehrenfeld ist überall«-Livetour, auf der erhöhte Sicherheitsbestimmungen gelten. Beim Auftritt in Bielefeld bilden sich zumindest vor dem Einlass lange Schlangen in der Kälte bibbernder Fans, da jeder gründlich durchsucht wird. Beim Tourauftakt in Köln am Vorabend, verraten die Securitymitarbeiter, habe man fünf Messer gefunden. In Ostwestfalen lockt der Berufsprovokateur keine subversiven Subjekte an, auch wenn er derzeit dank einer bezüglich seines Schmähgedichts über den türkischen Präsidenten Erdogan eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof wieder in die Schlagzeilen geraten ist.

»Ich hab Polizei«

Satire gibt es auch im Liveprogramm, das aber hauptsächlich aus schon in seiner TV-Sendung präsentierten Liedern besteht. Seinen Hit »Ich hab Polizei« bringt der 37-Jährige zwar erst als Zugabe, doch bis dahin warten Lobgesänge auf Laugengebäck, Märchen über Polizeigewerkschafter Rainer Wendt (»Wie passt nur so viel Doppelmoral in eine so halbe Portion?«), die BKA-Hymne »Keine Nazis in Sachsen« sowie Coverversionen von Kay-One (»Señorita«) und Udo Jürgens (»Tausend Jahre sind ein Tag«) auf die Zuhörer.

Fehlen darf natürlich auch nicht die von Schimpansen aus Kalendersprüchen zusammengestellte Deutschpopparodie »Menschen Leben Tanzen Welt« für die sich Böhmermann extra seinen Jan-Josef-Liefers-Gedächtnishut aufsetzt. Mal Crooner, mal Rapper, mal Chansonnier führt der Maestro durch die satirische Revue und überlässt zwischendurch das Mikrofon auch mal seinen Neo-Magazin-Sidekicks Florentin Will alias der »Beefträger« für seinen Abgesang auf die Logistikbranche (»Wir sind Versandsoldaten«) und ein Hasslied auf Marder sowie Giulia Becker für ihre musikalischen Reflexionen über fehlende Gleichberechtigung.

All das wird untermalt vom großartigen Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das in diesem Jahr für seinen besonderen Beitrag zur musikalischen Fernsehkultur mit einer Grimme-Preis-Nominierung bedacht wurde. Unter der Leitung von Albrecht Schrader und Lorenz Rhode dürfen die 15 Musiker auch ohne Böhmermann glänzen, mit fantastischen Versionen von Britney Spears’ »Toxic« und dem Flume-Remix von Disclosures »You and me« und bringen die Fans zum Tanzen.