Bielefeld (WB/hz). Sie verstecken sich hinter falschen Identitäten, setzen am Telefon ihre Gesprächspartner mit Lügen unter Druck, ergaunern von ihren betagten Opfern hohe Geldsummen und tauchen unerkannt wieder ab. Mit welchen miesen Tricks Telefonbetrüger in Bielefeld Senioren abzocken, das macht die Polizei jetzt im Detail öffentlich.

Kripoermittler sprechen von einem »außergewöhnlichen Erfolg«. Denn erstmals wurden gleich zwei mutmaßliche Kriminelle gefasst. Sie hatten sich als Polizisten ausgegeben. Eine wegen Betrugstaten bereits polizeibekannte Deutsch-Kasachin (27) aus Elmshorn und ein gleichaltriger Deutsch-Kosovare aus Hannover sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Die Verdächtigen aus Niedersachsen sollen ein Rentnerpaar aus dem Stadtbezirk Stieghorst um eine hohe fünfstellige Summe erleichtert haben. Die Opfer (76/80) schalteten schließlich die echte Polizei ein, nachdem sie bereits zweimal Zehntausende Euro gezahlt hatten.

Alles begann mit einem Anruf eines falschen Kripoermittlers. Der Unbekannte am Telefon berichtete, nach einem angeblichen Einbruch sei ein Schriftstück mit den Personalien des Rentnerpaares gefunden worden. Demnach besäßen die Opfer Goldbarren.

Senioren wollten die Lüge nicht glauben

Die Senioren wollten die Lüge nicht glauben. Als sie drohten, über Polizeinotruf 110 Alarm zu schlagen, setzte der Betrüger einen besonders perfiden Trick ein. Der Mann wies das Paar an, den Hörer nicht aufzulegen und mitten im laufenden Gespräch die 110 zu wählen. Prompt übernahm ein zweiter Unbekannter das Telefonat und erklärte, der erste Anrufer sei Kripobeamter.

Dann tischten die Telefonbetrüger die nächste Lüge auf. Um eine Falschgeldbande bei ihrer Hausbank zu überführen, müsste das Rentnerpaar der Polizei helfen. Es sollte eine hohe fünfstellige Summe Bargeld abheben und in einem Versteck hinterlegen. Beim Gang zur Bank sollten die Senioren sogar bewacht werden, versprach der Anrufer und fragte nach Ort und Zeit der Abhebung.

Das rät die Polizei

Weil die Betrüger die Opfer weiter mit der Falschgeldlüge unter Druck setzten, hob das Paar erneut Geld ab und deponierte es wieder in einem Versteck. Erst dann schöpften die Senioren Verdacht und alarmierten die echte Polizei. Zum Schein wurde eine dritte Übergabe vereinbart. Als die Frau als Elmshorn und der Mann aus Hannover auftauchten, um das Geld abzuholen, nahmen Kripofahnder das Duo fest. Polizisten durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen und stellten einen Teil der Beute sicher.

Der angebliche nahe Verwandte in Geldnot, der falsche Polizist mit der Einbruchslüge oder der Schockanrufer mit dem Horrormärchen eines schweren Unfalls – um Opfern Geld zu entlocken, schrecken Kriminelle am Telefon vor fast nichts zurück. Dazu sagt Polizeisprecherin Hella Christoph: »Auch wenn Anrufer glaubhaft und seriös wirken, Polizisten fragen nicht nach Vermögensverhältnissen oder nach dem Aufbewahrungsort von Wertgegenständen und lassen sich diese auch nicht übergeben. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, legen Sie einfach auf. Hinterlegen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.«