Teure Grundstücke, teure Wohnungen – diesen »Teufelskreis« will die Stadt durchbrechen. Foto: dpa

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Mit seiner Ankündigung, in Zukunft Flächen, die zu Bauland entwickelt werden, als Stadt selber zu erwerben, überraschte Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) die Gäste beim Neujahrsempfang. Schon vor der Sommerpause soll die neue Baulandstrategie verabschiedet werden, heißt es jetzt aus dem Rathaus.

»Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit«, sagt CDU-Ratsfraktionschef Ralf Nettelstroth und dämpft sogleich solche Erwartungen. Zu viele Fragen seien offen. Vor allem gehöre zu einer solchen Strategie die Bereitschaft, neues Bauland in größerem Maße auszuweisen. Hier seien in der Vergangenheit vor allem die Grünen als Bremser aufgetreten.

Schon 2015 hatte der Rat beschlossen, dass bei allen neuen Bauprojekten ein Viertel der neuen Wohnungen öffentlich gefördert sein sollten. Doch das reicht noch nicht, um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. 5000 Wohneinheiten müssten neu geschaffen werden, um den dringendsten Bedarf in der wachsenden Großstadt Bielefeld zu decken. Die Bodenpreise haben allerdings auch in Bielefeld Dimensionen erreicht, die die Rentabilität von preiswerten Wohnangeboten nahezu ausschließt.

Deshalb will der Oberbürgermeister in den Markt eingreifen. Und das ist nicht ohne. Die Stadt würde zum Zwischenhändler. Wird Bauland bisher an den verkauft, der den höchsten Preis bietet, soll es künftig derjenige erhalten, der beim Neubau den geringsten Mietpreis garantiert.

Idee ist nicht neu

Die Idee ist nicht neu. Ähnliche Konzepte gibt es bereits in München und sogar im benachbarten Werther. Bielefeld orientiert sich am Beispiel Münster. In der schwarz-grün regierten Stadt wurde das soziale Bodenmanagement 2015 eingeführt. Man brauche einen langen Atem heißt es von dort. »Aber es funktioniert.«

In Münster zeigten sich die Grundbesitzer zunächst wenig geneigt, Flächen zu niedrigeren Preisen an die Stadt zu veräußern. Doch als klar wurde, dass es das Rathaus ernst meinte mit seiner lang angelegten Strategie, stieg auch die Bereitschaft zum Verkauf. Davon profitierten dort auch private Häuslebauer. Eigenheimgrundstücke in den Vororten konnten teils zu Preisen 20 Prozent unter dem Bodenrichtwert erworben werden.

Georg Fortmeier, Bielefelds SPD-Fraktionschef, ist denn auch weniger skeptisch als sein Unions-Kollege. »Mir fielen im ganzen Stadtgebiet Flächen ein, die auf diese Weise entwickelt werden könnten«, sagt er. Allerdings: Eine so weitreichende Entscheidung wie eine neue Baulandstrategie lasse sich nur mit einer breiten Mehrheit beschließen: »Sie hat schließlich Auswirkungen für viele Jahre.«

»Wir wollen jetzt zunächst Aufklärungsarbeit leisten«

Es reicht ihm deshalb nicht, wenn ein solches Konzept mit der Ein-Stimmen-Mehrheit des Paprika-Bündnisses, das die Sozialdemokraten mit Grünen und Bürgernähe/Piraten geschlossen haben, beschlossen würde. Unions-Mann Nettelstroth mahnt derweil an, dass über alle Baulandstrategie auch der Mangel an Gewerbeflächen nicht vergessen werden dürfe.

»Wir wollen jetzt zunächst Aufklärungsarbeit leisten«, sagt Catrin Hedwig, Leiterin des städtischen Bauamtes. Schon im Februar solle es Informationsveranstaltungen geben – eine für die Mitglieder der politischen Gremien, eine zweite für die interessierte Öffentlichkeit. Dann soll ein Vertreter der Stadt Münster das dortige Modell vorstellen. Angefragt ist der Dezernent für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit, Matthias Peck.

Sein Chef, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), vermeldete zwei Jahre nach Einführung erste Erfolge. Eine der teuersten Städte Deutschlands, wenn es ums Wohnen geht, ist Bielefelds Nachbar allerdings bis heute geblieben.