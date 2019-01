Bielefeld (WB). Die FDP will in einer Anfrage für den Stadtentwicklungsausschuss wissen, warum Taxis nicht auf der Umweltspur fahren können. Damit greifen sie die Kritik von Bielefelder Taxifahrern am Jahnplatz-Verkehrsversuch auf (das WESTFALEN-BLATT berichtete damals exklusiv).