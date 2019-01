Bielefeld (WB). Etwa 200 Studenten haben am Donnerstagabend an dem Uni-Jubiläumsprojekt »Principles in Motion« (Leitbilder in Bewegung) der Abteilung Sportwissenschaft im Audimax teilgenommen. »Sich nicht rein funktional zu bewegen, sondern allein mit dem Körper etwas auszudrücken – das ist das Schwierige für die Studenten, die bisher nicht viel mit Tanz zu tun haben«, erklärt Dr. Uta Czyrnik-Leber.