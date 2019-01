Von Kerstin Panhorst

Immer ein wenig zu glatt, zu perfekt steht der Bariton vor seinem Palastorchester, mit festgelegten Manierismen und einzementierten Bewegungsabläufen. Der 56-Jährige baut sich stets kerzengerade am Mikrofon auf, singt, tritt danach sofort heraus aus dem Spotlicht um dieses sowie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf das Orchester zu lenken und lehnt sich nonchalant an den Flügel. Ein Gesangsandroide, könnte man denken, eine gut geölte Maschine, wäre da nicht dieser besonders schelmische Zug eines Lächelns auf seinen Lippen. Denn der Mitbegründer und Leiter des Palast Orchesters in Berlin verfügt über genau den fein- und hintersinnigen Humor, der auch in vielen Kompositionen der 20er und 30er Jahre steckt.

Die 2000 Besucher in der Stadthalle feiern Raabe deswegen auch für seine Gesangskünste ebenso wie für seinen Witz. Er sei gekommen um Lieder über die großen Fragen des Lebens zu singen: »Wie findet man sich? Wie lernt man sich kennen? Und wie wird man sich wieder los?« Mit Requisiten wie einem plötzlich über dem Flügel schwebenden Skydancer oder einem von den Musikern mit einem Hammer traktierten Gummihuhn beweisen Raabe und das Palastorchester zudem eine Vorliebe für kleine Absurditäten.

Absolute Klassiker

Absolute Klassiker wie »Ich küsse ihre Hand, Madame« oder »Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt« wechseln sich ab mit Max Raabes eigenen Stücken vom schwungvollen »Fahrrad fahr’n« bis zu »Der perfekte Moment .. wird heut verpennt«. Immer wieder erhalten dabei die zwölf Musiker des Palastorchesters auch Gelegenheit sich solistisch zu zeigen und streichen einer nach dem anderen begeisterten Zwischenapplaus ein.

Eigentlich wollte Max Raabe Opernsänger werden, um sich das Studium zu finanzieren, gründete er mit seinen Kommilitonen das Palast Orchester. Der Durchbruch für das Studentenprojekt kam mit »Kein Schwein ruft mich an«, das natürlich auch beim Bielefelder Konzert nicht fehlen durfte – und das in gleich mehreren Versionen von asiatisch bis amerikanisch unter dem herrlichen Motto »Mit dem Schwein um die Welt«.

Nach zwei Stunden und zwei Zugaben verabschieden sich die Musiker nach dem Empfinden der Zuhörer viel zu früh von der Bühne. Aber die Wahrnehmung von Zeit sei ohnehin subjektiv, gibt Max Raabe in einer seiner launigen Ansagen zu bedenken: »In einer gut funktionierenden Beziehung sind vage Zeitangaben ein Zeichen von Vertrautheit, so wie „Wenn die Veilchen wieder blühen“. Wenn ihr Mann sagt, er bringt den Müll raus, dann bringt er den Müll raus und sie müssen ihn nicht alle sechs Wochen dran erinnern. Und wenn der Berliner Senat sagt, er baut einen Flughafen...dann muss man ihn nicht alle sechs Jahre daran erinnern«.