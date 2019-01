Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Den Brackweder Frühling wird es als Stadtteilfest in der gewohnten Form in diesem Jahr nicht geben. Die Verwaltung hat den verkaufsoffenen Sonntag nicht genehmigt.

Nach dem Adventsmarkt in der gewohnten und von der Werbe- und Interessengemeinschaft (WIG) Brackwede organisierten Form im vergangenen Jahr hat die WIG nun auch den Brackweder Frühling – so wie er rund 20 Jahre lang gefeiert wurde – abgesagt. Karl-Uwe Eggert, Chef der Werbegemeinschaft, bestätigt dies auf Anfrage, betont aber auch, dass die WIG den Versuch starten wolle, dennoch eine Frühlingsveranstaltung 2019 hinzubekommen, in jedem Fall aber im Jahr 2020.

Verordnung bereitet Probleme

Hintergrund für die Absage sowohl des Adventsmarktes 2018 als auch des Brackweder Frühlings ist die neue Verordnung über Ladenöffnungen an Sonntagen, die insbesondere den örtlichen Bereich, in dem Geschäfte im Rahmen einer Veranstaltung öffnen dürfen, einschränkt. Karl-Uwe Eggert: »Brackwede ist nun mal ein Straßendorf. Wenn nur im Umkreis von 200 Metern um einen Festplatz die Geschäfte öffnen dürfen, fällt die halbe Hauptstraße da heraus.« Das bedeutet: Wenn auf dem Treppenplatz gefeiert wird, bleiben die Läden jenseits der Wikingerstraße zu. Geschäfte am Südring sind erst recht nicht mehr dabei.

Für einige WIG-Mitglieder werden die Feste, bei denen laut Eggert ohnehin Geld draufgelegt werden müsse, dadurch unattraktiv. Zugleich sei die Werbegemeinschaft finanziell nicht gut aufgestellt, auch weil Mitgliedsunternehmen fehlten – nicht zuletzt aufgrund von Geschäftsaufgaben an der Hauptstraße.

Gleichwohl wollte die WIG eine Frühlingsveranstaltung auf die Beine stellen, hatte dazu einen verkaufsoffenen Sonntag beantragt, der vom Ordnungsamt aber abgelehnt wurde.

Zwei offene Sonntage sind genehmigt

Bezirksamtsleiter Hans-Georg Hellermann sieht die zentrale Ordnungsbehörde dabei allerdings nicht in der Verantwortung für ein Scheitern: Hätte die WIG ein Konzept für den traditionellen Brackweder Frühling vorgelegt, wäre er wohl genehmigt worden, sagt Hellermann. Die WIG habe aber das Frühlingsfest in einer anderen, abgespeckten Form feiern wollen und ein Konzept vorgelegt, das nicht genehmigungsfähig gewesen sei. Die Verwaltung habe versucht, den offenen Sonntag möglich zu machen und auf Anforderungen hingewiesen. Dazu habe es auch ein Gespräch mit Vertretern von Verwaltung, Politik, WIG und Einzelhandelsverband gegeben. Letztlich sei aber bis zum Ende der Antragsfrist wenige Tage später – vor rund zwei Wochen – kein schlüssiges Konzept mehr vorgelegt worden.

Unterdessen sitzt der WIG bereits die nächste Frist im Nacken: Bis zum 31. März muss sie einen verkaufsoffenen Sonntag für den Adventsmarkt 2019 beantragt haben, damit nicht, wie im vergangenen Jahr, nur die Buden der Veranstaltergemeinschaft rund um Kirchengemeinde und den Verein Pro Brackwede öffnen, sondern am Sonntag auch die Brackweder Geschäfte.

Wie Hans-Georg Hellermann erklärt, sind die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr zumindest für Schweinemarkt und Glückstalertage von der Verwaltung bereits durchgewunken worden. Eggert und Hellermann sind optimistisch, dass es 2020 die gewohnten vier Shopping-Sonntage mit den entsprechenden Veranstaltungen, und möglicherweise sogar einen fünften offenen Sonntag geben wird: Dazu soll noch ein neues Fest entwickelt werden, das vor den Sommerferien stattfinden würde.