Volker Sielmann zeigt, wie wenig Platz Fußgänger unter der Eisenbahnbrücke des Haller Wilhelm an der Osnabrücker Straße haben. Insbesondere auch dann, wenn Radfahrer dort vorschriftsmäßig ihr Fahrrad schieben. Dabei sind sie nah dran an Autos und Lkw. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Wenn die Deutsche Bahn von diesem Jahr an den Brackweder Bahnhof saniert und dabei auch die Gleisunterführung erneuert, kommen auf Menschen, die zu Fuß oder per Fahrrad von Brackwede nach Quelle – oder umgekehrt – gelangen wollen, große Umwege zu.

Und aus Sicht der FDP ist die Umleitungsstrecke im jetzigen Zustand wenig geeignet: Die Liberalen haben eine Engstelle ausgemacht, die Radler und Fußgänger gefährdet.

Nur auf 60 bis 70 Zentimetern Platz

Weil die direkte Verbindung vom Brackweder Bahnhof unter den Gleisen und dem Ostwestfalendamm hindurch bis zur Osnabrücker Straße in Höhe Naturbad entfällt, müssen Radler und Fußgänger für die Bauzeit von rund zwei Jahren vom Bahnhof aus diesen Umweg nehmen: die Gütersloher Straße hinunter und die Osnabrücker Straße wieder hinauf. Aus Quelle führt die Route in die entgegengesetzte Richtung; bis zu 1,5 Kilometer zusätzliche Strecke müssen dann zurückgelegt werden.

Die kleine Eisenbahnbrücke über die Osnabrücker Straße, kurz hinter der Einmündung auf die Gütersloher Straße, ist dabei ein Schwachpunkt auf der Route, sagen die Brackweder Liberalen. Denn der Straßenraum unter der Brücke ist extrem eng. Die Fahrspuren sind schmal, für die Bürgersteige rechts und links bleibt eine Breite von jeweils nur rund 60 bis 70 Zentimetern. Radfahrer müssen laut Beschilderung ohnehin absteigen und schieben, weil ein Durchfahren dieser Stelle zu gefährlich ist. Selbst Fußgänger, die sich auf dem schmalen Stück begegnen, kommen kaum aneinander vorbei, ohne auf die viel befahrene Straße auszuweichen. Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer sind erst recht betroffen.

»Technisch möglich«

»Das ist lebensgefährlich«, sagt FDP-Ortsvorsitzender Rainer Seifert. Und wenn demnächst mehr Radler und Fußgänger den Weg benutzen müssen, werde sich die Situation verschärfen. Volker Sielmann, bis zur jüngsten Kommunalwahl Mitglied der Brackweder Bezirksvertretung, bringt daher eine alte Idee wieder ins Spiel. Sielmann hatte 2012 bereits nach der Möglichkeit gefragt, den Bahndamm neben der Brücke per Durchstich unter den Gleisen mit einem Tunnel für Radfahrer und Fußgänger zu versehen. »Damals hieß es von der Verwaltung, das sei technisch möglich«, erinnert sich Sielmann. Allerdings sei das Projekt auf einen hinteren Platz einer Prioritätenliste gekommen und bis heute nicht umgesetzt worden.

Die FDP will jetzt eine solche Planung ins Rollen bringen, »möglichst vor Beginn der Bauarbeiten am Brackweder Bahnhof«, sagt Rainer Seifert. Weil die FDP in der Bezirksvertretung nicht mehr vertreten ist, wollen Seifert und Sielmann den Durchstich nun als Bürgerantrag in der nächsten Sitzung auf den Weg bringen.