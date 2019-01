80 Beschäftigte folgen dem Aufruf der IG Metall, vertreten durch den Bevollmächtigten Oguz Önal (Zweiter von rechts vorne), zum Warnstreik an der Ernst-Graebe-Straße. Es ist die zweite Arbeitsniederlegung innerhalb von sechs Wochen. Foto: Volker Zeiger

Bielefeld (WB/vz). Beschäftigte von Hiro Lift haben am Freitag mit einem erneuten Warnstreik die Unternehmensleitung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen aufgefordert.

Einer der Gründe: Die Bezahlung liege 20 Prozent unter dem üblichen Niveau. Dem Streikaufruf der IG Metall Bielefeld folgten 80 Beschäftigte. Von Unternehmensseite hieß es wenig später, ihm sei an einer Lösung gelegen.

Beschäftigte der Frühschicht hatten von 10.30 Uhr an für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt, zogen vom Hiro-Hauptsitz zum Konstruktionsstandort an der Ernst-Graebe-Straße. Hier war die Hauptkundgebung, bei der Oguz Önal, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Bielefeld, die aktuelle Lage erörterte.

Nach dem ersten Warnstreik im Dezember habe Hiro-Geschäftsführer Constantin Hein zwar Verhandlungen angekündigt. Ein Terminvorschlag der Gewerkschaft für den 10. Januar sei jedoch unbeantwortet geblieben. Stattdessen entziehe sich der Geschäftsführer der Verantwortung und versuche, mit Hilfe von Rechtsanwälten eine »Verhandlungsbereitschaft vorzutäuschen«, sagt Önal und droht: »Das macht die IG Metall nicht mehr weiter mit, weil das schon seit Anfang 2017 so läuft.« Nach Gewerkschaftsangaben ist Hiro Lift nicht tarifgebunden, lasse die Beschäftigten länger arbeiten und zahle ihnen weder das branchenübliche Entgelt noch Weihnachtsgeld.

»Wenn das nicht eintritt, rufen wir zum unbefristeten Streik auf«

Die Beschäftigten wollten mit den Streiks bekräftigen, dass sie einen Tarifvertrag und Wertschätzung verdient haben. Die Hiro-Geschäftsführung müsse endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. Önal kündigte an: »Wenn das nicht eintritt, rufen wir zum unbefristeten Streik auf«.

Hiro-Sprecher Michael Kämpfe bedauerte, dass bisher keine Unterredung zwischen Geschäftsführung und Gewerkschaft zustande kam. Constantin Hein sei gesprächsbereit, alle Beteiligten seien schließlich an einer Lösung interessiert. Es gebe Pläne und Überlegungen dazu, was künftig von Seiten des Unternehmens machbar sei. Konkreter wurde Kämpfe nicht. Hiro Lift – 300 Mitarbeiter am Standort Bielefeld – stehe wirtschaftlich sehr gut da, die Auftragslage sei gut. »Die Chancen, die sich künftig bieten, sind enorm«, bekräftigte der Firmensprecher.