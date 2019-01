Das neue Berufsbild des Notfallsanitäters gibt es seit 2015. Die dreijährige Ausbildung mit den unterschiedlichen Blöcken in Schule, Lehrkrankenhaus und Rettungswache ist sehr anspruchsvoll, erklärt Peter Dopheide, der Leiter der Ausbildungsabteilung bei der Bielefelder Feuerwehr. Erwartet wird mindestens ein Realschulabschluss oder eine andere gleichwertige Schulbildung oder ein Hauptschulabschluss samt Berufsausbildung. Was Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg beschäftigt: Das Aufkommen an Bewerbern ist momentan noch überschaubar, obwohl man die Bewerbungsfrist gestern ambulant bis zum 3. Februar verlängert hatte.

Einstellungstest bei der Feuerwehr ist anspruchsvoll

Zu einer ordentlichen Bewerbung gehört laut Peter Dopheide der körperliche Einstellungstest KET. Dazu müssen die Interessenten Ende Februar Liegestütze, Wechselsprünge und einen 3000 Meter Lauf absolvieren sowie einen Dummy schleppen. Wer das alles nicht schaffe, sei den Herausforderungen im täglichen Einsatz kaum gewachsen, betont Dopheide: »Allein deshalb muss man die dreifache Menge an Bewerbern einladen zum Test.«

Notfallsanitäter sind gefragt. Man stelle jederzeit auch bereits ausgebildete Kräfte ein, unterstreicht Hans-Dieter Mühlenweg. So wie für die Absolventen des neuen Lehrgangs quasi eine Übernahme garantiert werden kann, wenn Abschluss und Eignung stimmen. Die Bewerber benötigen einen Führerschein der Klasse B und einen aktuellen Hepatitis B Impfschutz.

Vielseitige und interessante Ausbildung

Sie erwartet laut Feuerwehr nicht nur ein mit 1040 Euro Vergütung schon im ersten Jahr gutes Einkommen, sondern auch eine vielseitige und interessante Ausbildung in Verbindung mit den drei Lernorten Studieninstitut Westfalen-Lippe, Lehrkrankenhaus und Lehrrettungswache. Immerhin werden Kenntnisse in Anatomie, Krankheitslehre, Pharmakologie, Medizin und Qualitätsmanagement vermittelt. Im Rahmen der praktischen Ausbildung auf einer Lehrrettungswache werden die angehenden Notfallsanitäter auf Krankenwagen, Rettungswagen und Intensivtransportwagen eingesetzt. Der Notfallsanitäter richtet sich als Lehrberuf unmittelbar an Schulabgänger, erklärt Peter Dopheide: »Nach erfolgtem Abschluss bietet sich aber die Chance, sich für die Ausbildung zum Brandmeisteranwärter zu bewerben. Schließlich ist dann ja ein abgeschlossener Beruf vorhanden in der Biografie.«

Statt fünf künftig 18 Neueinstellungen pro Jahr

Hatte man bislang pro Jahr vier oder fünf Azubis eingestellt, soll die Zahl von jetzt 18 Neueinsteigern helfen, den hohen Bedarf an qualifizierten Rettungskräften zu sichern. In Bielefeld sind aktuell zwölf Rettungswagen im Einsatz, die von Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst-Gesellschaft der Hilfsorganisationen und von den Firmen Biekra sowie Haupt zu besetzen sind.

Von zwei aktuell neu genehmigten Rettungswagen wird einer zur Wache West nach Gellershagen kommen, der zweite Wagen zur geplanten neuen Wache in Sennestadt. Spätestens im zweiten Quartal diesen Jahres hofft Mühlenweg, den Standort in Sennestadt eröffnen zu können. Aktuell kommen die Retter noch aus den Nachbarkreisen Lippe und Gütersloh, demnächst dann aus Sennestadt.

In Arbeit ist momentan der neue Rettungsdienstbedarfsplan. Bei Interesse am Beruf des Notfallsanitäters kann man sich informieren auf der Webseite der Feuerwehr oder per Telefon 0521/512393 bei Svea Stehmann.