»Bielefeld braucht einen Wechsel an der Rathausspitze, und dafür werden wir sorgen«, erklärte Rüther weiter. Dazu befinde sich die Union »in sehr guten und erfolgversprechenden Gesprächen« mit der FDP. »Man wird sehen, wie es sich entwickelt.” Er hoffe, dass es gelinge, noch vor der Sommerpause eine Persönlichkeit vorzustellen, die bei den Wahlen im kommenden Jahr die Mehrheit erringen könne und werde. “Wir setzen auf Sieg!« Die Union bereite sich derzeit intensiv auf die Kommunalwahl vor. Neben der Rathaus-Spitze solle auch die Mehrheit im Stadtrat zurückgewonnen werden.

Der amtierende Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) habe schon erkennbar in den Wahlkampfmodus geschaltet, so Rüther. »Keine Feier ohne Pit!«, laute die Devise. »Und geschmeidig, wie er ist, kuschelt er derzeit ganz heftig mit den Grünen.« In neun Jahren im Chefbüro habe Clausen aber »nicht so ganz viel« bewirkt.

BfB präsentiert eigenen OB-Kandidaten

Rüther ging auch darauf ein, dass die Bürgergemeinschaft für Bielefeld (BfB) als dritter möglicher Partner im bürgerlichen Lager derzeit mit dem früheren Rathaus-Dezernenten Rainer Ludwig (71) auf einen eigenen OB-Kandidaten setze. »Die BfB begibt sich derzeit mit einem jungen Nachwuchstalent aus Steinhagen auf einen eigenen Weg bei der Frage der OB-Kandidatur.« Ob auch hier die Pfade am Ende wieder zusammengeführt werden könnten, werde die Zukunft zeigen.

Es war das erste Mal, dass CDU-Chef Rüther so deutlich über einen gemeinsamen OB-Kandidaten von Union und Liberalen sprach und auch einen Zeitrahmen für die Bekanntgabe des Bewerbers nannte. Der Kreishauptausschuss der FDP hatte sich bereits für eine gemeinsame OB-Kandidatur ausgesprochen, diese aber an inhaltliche Forderungen geknüpft.