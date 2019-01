Von Matthias Band

Gesetzliche Betreuer werden vom Amtsgericht bestellt, wenn die Betroffenen ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln können. Sie vertreten psychisch kranke und lernbehinderte Menschen sowie Menschen mit Demenz. Sie kümmern sich zum Beispiel um Bankgeschäfte oder Fragen, die die Pflege des Menschen betreffen.

Der Paderborner Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) hat bereits wegen finanzieller Schwierigkeiten schließen müssen. Der Sozialdienst Katholischer Frauen in Neuss im Erzbistum Köln soll Mitte dieses Jahres dicht machen. »Abgesehen von den viel zu niedrigen Pauschalen, die seit dem Jahr 2005 nicht mehr an die seitdem um 30 Prozent gestiegenen Personal- und Sachkosten angepasst wurden, ist die begrenzte Zahl der Betreuungsstunden ein großes Problem«, erklärt Heike Deimel, Referentin für die rechtliche Betreuung bei der Caritas im Erzbistum Paderborn: »Für einen Menschen, der in einem Heim lebt, dürfen wir zwei Stunden im Monat berechnen. Das reicht aber hinten und vorne nicht.«

Die Caritas beschäftige zum Großteil ausgebildete Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die nach Tarif bezahlt würden – entsprechend hoch seien die Personal­kosten. Unter diesen Bedingungen könnten die Vereine nicht kosten­deckend arbeiten. Deimel: »Die Politik muss rasch für eine solide Refinanzierung sorgen. Es geht um Menschen, die diese Hilfe benötigen. Und wir können ihnen nicht mehr gerecht werden.«

Caritas will 57 Euro

In Deutschland werden aktuell etwa 1,3 Millionen Menschen rechtlich betreut. Die Vergütung für einen Betreuer ist im Bürger­lichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Aktuell gibt es je nach beruflicher Qualifizierung drei Stufen: 27 Euro (ohne Ausbildung), 33,50 (ohne Hochschulabschluss) und 44 Euro (mit Hochschulabschluss) pro Stunde. Die Caritas fordert, dass der Vergütungshöchstsatz kurzfristig auf 57 Euro angehoben wird. Auch die abzurechnenden Betreuungsstunden sind gesetzlich geregelt.

Bei einem vermögenden Betreuten, der in einem Heim lebt, liegen sie zu Beginn bei 5,5 Stunden im Monat, ab dem zweiten Jahr bei 2,5 Stunden im Monat. Wohnt der Betroffene nicht in einem Heim, sind es anfangs 8,5 Stunden, ab dem zweiten Jahr 4,5 Stunden im Monat. Bei mittellosen Betreuten, die in einem Heim leben, sind es zu Beginn 4,5 Stunden (nicht in einem Heim: sieben Stunden), ab dem zweiten Jahr zwei Stunden im Monat (nicht in einem Heim: 3,5 Stunden).

160 Vereine in NRW

In NRW gibt es derzeit 160 Betreuungsvereine, die unter dem Dach der fünf Wohlfahrtsverbände Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Lebenshilfe und der Paritätische organisiert sind. Sie engagieren sich mit ihren ehrenamtlichen und fest angestellten Mitarbeitern und beraten etwa zu Vorsorgemöglichkeiten, schulen ehrenamtliche Betreuer oder übernehmen selbst eine rechtliche Betreuung.

Viel Verwaltungsaufgaben

»Jede Akte ist ein Leben. Und wenn jemand zum Beispiel vermögend ist, kommen schnell zwei, drei Ordner zusammen. Und wenn sie Betreute mit Kindern haben oder mit einer kriminellen Karriere, ist das ebenfalls so. Das ist dann derart viel Arbeit, die letztlich nicht mehr vergütet wird«, sagt Rechtsanwältin Tatjana Schul, die als freiberufliche ­Betreuerin tätig ist und derzeit etwa 50 Menschen rechtlich betreut. Darunter seien auch zahlreiche »emotional schwere Fälle« wie Drogenabhängige, psychisch auffällige Menschen oder eben Straftäter. »Wir müssen manchmal auch bei Komapatienten entscheiden, was jetzt weiter passieren soll. Das ist eine sehr große Verantwortung«, sagt die 46-Jährige.

Hülya Özkan (40), freiberufliche Betreuerin, ergänzt: »Wir sind vom Händehalten bis zur Erbschaftsauseinandersetzung verantwortlich.« Die Arbeit sei mittlerweile mit sehr viel Verwaltungsaufwand verbunden. Tatjana Schul hat ausgerechnet, dass sie bei vielen Fällen auf einen Stundenlohn von gerade mal sechs bis acht Euro komme. »Das ist unter dem Mindestlohn«, sagt sie. 20 bis 30 Prozent der Arbeit seien ehrenamtlich.

Der Beruf habe auch etwas mit Nächstenliebe und Fürsorge zu tun, er sei aber kaum noch wirtschaftlich zu betreiben, sagt Hülya Özkan, zumal für freiberufliche Betreuer im Vergleich zu den Betreuungsvereinen deutlich mehr Verwaltungsaufwand anfalle. So müssten freiberufliche Betreuer eine Übersicht über das Vermögen des Betreuten erstellen und Veränderungen sowie den Aufwand für die Arbeit dokumentieren. Vereine seien davon befreit. Hülya Özkan: »Das ist ein krankes System. Das wird uns bald um die Ohren fliegen.«

Neuer Gesetzentwurf?

Im Bundesjustizministerium heißt es zu dem Vergütungsproblem, dass mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet werde. »Wir sprechen derzeit mit den Ländern«, sagt ein Ministeriumssprecher. Welche Vergütungserhöhung angestrebt werde, sagte er nicht. In den kommenden Wochen soll dem Vernehmen nach ein neuer Gesetzentwurf diskutiert werden. Im Frühjahr könnte er in den Bundestag ein­gebracht werden.