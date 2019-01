Bielefeld(WB/as). Birgit Ernst soll für die CDU in OWL Elmar Broks Nachfolge im Eu­ropaparlament antreten. Das hat der CDU-Bezirksvorstand am Freitagabend mit knapper Mehrheit der 18 Stimmberechtigten entschieden.

Das genaue Ergebnis wollte die CDU nicht nennen. Die 50-Jährige aus Werther (Kreis Gütersloh) setzte sich gegen Bernd Schulze-Waltrup (52) aus Paderborn durch.

An diesem Samstag muss Birgit Ernst, CDU-Landtagswahlkandidatin von 2017, in Siegburg bei der CDU-Landesvertreterversammlung (250 Delegierte, 34 aus OWL) einen der vorderen Plätze der Europawahlliste angreifen. Platz 6 gilt als sicher, Platz 7 noch als aussichtsreich. Gelingt das nicht, bliebe Ostwestfalen-Lippe von Juli an für fünf Jahre ohne Abgeordneten im EU-Parlament.