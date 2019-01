Bielefeld/Gütersloh (WB/cm). Eine schwangere Frau und ihre zwei Söhne (5 und 10) sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Gütersloher Straße in Ummeln verletzt worden. Die Familie kam ins Krankenhaus.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr, als ein 76-jähriger Autofahrer aus Gütersloh die Isselhorster Straße in Richtung Gütersloher Straße befuhr.

An der Kreuzung beabsichtigte er die Gütersloher Straße in Richtung Knappweg zu überqueren. »Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt der 36-jährigen Autofahrerin aus Gütersloh«, so die Polizei. Die Frau war in Richtung Bielefeld unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dadurch schleuderte der Twingo der Gütersloherin gegen einen Baum.

Die Frau, die im vierten Monat schwanger ist, sowie die Söhne (5 und 10), die ebenfalls im Wagen saßen, wurden verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.